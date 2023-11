Kraina marzeń  

Inspiracją do powstania książki ks. Arkadiusza Paśnika "Dom" były losy i dzieła niderlandzkiego pisarza Hieronima Boscha.

- Ta publikacja to spełnienie moich marzeń o tym, jak ma wyglądać dom rodzinny. Sam takiego miejsca nie miałem, a za nim bardzo tęskniłem. Chciałem też podziękować Hieronimowi Boschowi, za to, że tak wiele mi dał na przestrzeni lat, że mogę się przeglądać w jego obrazach. Na podstawie jego dzieł wiele razy głosiłem kazania. Pragnę odsłonić to bardzo głębokie malarstwo czytelnikowi. Ta książka to jest też hołd złożony jego rodzinie - mówi ks. Paśnik.

Osnową i spoiwem powieści jest obraz “Stół mądrości”, stół suto zastawiony niezwykłymi potrawami: pychą, chciwością, nieczystością, zazdrością, nieumiarkowaniem, gniewem, lenistwem, a także czterema rzeczami ostatecznymi: śmiercią, sądem Bożym, piekłem i niebem.

- To dla mnie najważniejszy, najbliższy, wyjątkowy obraz. W jednym dziele zbiera się wszystko, także inne obrazy, które powstały za życia Hieronima Boscha. I taki był też stół w domu rodzinnym Hieronima Boscha, który był zwykłym stołem, a potem stał się dziełem jego życia - mówi ks. Paśnik.

Z kart powieści wylewa się harmonia życia rodzinnego, próba ocalenia tego, co niewidzialne a istotne, zachęta do uważności w życiu codziennym oraz chęć uczynienia tego świata lepszym.

Publikacja jest ilustrowana dziełami H. Boscha. Ks. Paśnik pokazuje przez nie życie współczesnego człowieka. - Obecnie wszyscy jesteśmy zarobieni i jakby taką alegorią tego „wyścigu szczurów”, jest tryptyk „Wóz z sianem”, na którym każdy spełnia się w swojej pracy zawodowej, a tytułowy wóz z sianem po równi pochyłej stacza się w stronę piekła. Jego dyszel jest już w piekle ciągnięty przez diabła. Moja refleksja zmierza do tego, by zastanowić się, jaki jest sens, tego co robię, dokąd zmierzam, co mnie najbardziej absorbuje. Czasami oczy przesłania nam coś, co jest w rzeczywistości drugoplanowe. Żeby zobaczyć prawdę, trzeba spojrzeć z perspektywy. Musimy sami odejść od naszego życia, spojrzeć na nie inaczej. I to jest właśnie takie terapeutyczne - przekonuje autor.

