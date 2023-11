Złota kobieta  

To wyjątkowo mocne świadectwo życiowej mądrości, pokory, przekonania w zwycięstwo dobra i niezłomnej wiary matki bł. ks. Jerzego. To też opowieść o miłości, przebaczeniu, oddaniu oraz o nadziei, która pozwoliła przeżyć ból po stracie syna.

- Życiowe motto Marianny Popiełuszko brzmiało: „Mam spokój w duszy, bo wszystko przyjmuję z ręki Boga: czy cierpienie, czy ból, czy biedę. Jak nie akceptujesz życia, jakie masz, to nie znajdziesz spokoju”. Gdy kiedyś nieśmiało zapytałam panią Mariannę, jak to możliwe, że akceptuje swe życie, tak bardzo przecież trudne i wypełnione cierpieniem bez miary, odpowiedziała bez wahania: „A co, ty bez krzyża do nieba chciałaś się dostać?” - wspomina autorka książki o matce błogosławionego kapłana Milena Kindziuk.

Tak głębokie odpowiedzi i piękne życie mogą rodzić pytania o osobistą świętość matki bł. ks. Jerzego. - Pani Marianna całymi latami powtarzała, że po śmierci syna musi żyć dalej, realizować swoje codzienne zadania, w ten sposób rozumiała Ewangelię. Jednocześnie jednak podkreślała, że ma nadzieję, iż w końcu spotka się z ks. Jerzym. Nie mam wątpliwości, że ks. Jerzy wprowadził swoją matkę do Nieba, że są już razem. Ufam też, że kiedyś rozpocznie się proces beatyfikacyjny Marianny Popiełuszko, wielu prosi ją o wstawiennictwo u Boga i uważa za kobietę świętą – zauważa M. Kindziuk.

Książkę czyta się jednym tchem. Czyni to prostota życia bohaterki, jasność wypowiedzi, traktowanie przez nią spraw najważniejszych jako oczywistych, ale też opisanie jej „bez lukru” i żywy język biografii. - Miała poczucie humoru. Pamiętam, gdy kiedyś nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore zapytał 90-letnią matkę ks. Jerzego, ile ma lat, usłyszał odpowiedź: „Tyle mam lat, ile zim! Kobiety się o wiek nie pyta!” - przypomina Milena Kindziuk.

Publikacja ujrzała światło dzienne jeszcze za życia matki ks. Jerzego. Aktualne wydanie zostało rozszerzone przede wszystkim o wspomnienia Marka Popiełuszki, wnuka pani Marianny. Książka zawiera też niepublikowane do tej pory zdjęcia, m.in. rodzinne, ale też fotografie z beatyfikacji ks. Jerzego.

O książce „Matka świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko” Milena Kindziuk opowie 21 listopada o godz. 20 w kawiarni przy ul. Chłodnej 2/18. Wstęp wolny. Rejestracja: agerecontra.pl.

