Złożą pokłon Nowonarodzonemu  

Poprzedzi go Msza św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem kard. Nycza.

W tym roku tematem przewodnim orszaku będą jasełka.

- Patrzymy na to co stało się 800 lat temu w Greccio za sprawą św. Franciszka, ale także odnosimy się do staropolskiej nazwy „jasło”, co oznaczało żłób. Chcemy pokazać, że Jezus w żłobie, to ten sam, który przychodzi do nas w Eucharystii. On po to się narodził, by objawić się pogańskiemu światu, czyli także w pewien sposób nam, i przypomnieć, że jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego – mówi Anna Murawska, autorka scenariusza warszawskiego orszaku.

Rodzina Duranów, czyli orszakowi: Maryja Brzemienna, św. Józef, pasterze i aniołki. Archiwum rodziny Duranów

Będą dwórki i rycerze, gwiazdor i pasterze, smoki i wielbłądy, walka aniołów z diabłami, śpiewniki i korony, a przede wszystkim wybrzmi radość z Nowonarodzonego Syna Bożego.

Mędrcy o 12.30 dotrą do przygotowanej przez liczne zastępy anielskie stajenki na pl. Zamkowym, gdzie będą tańce azjatyckich smoków, występ pluszowych afrykańskich wielbłądów i musztra Legionu Rzymskiego. Tu też pasterze pomodlą się chwilę.

Na koniec orszaku Trzej Królowie oddadzą Jezusowi uroczysty pokłon, a przybyli będą mieli okazję zatańczyć poloneza do melodii kolędy „Bóg się rodzi” i pośpiewać z Rodziną Cudzichów oraz licznymi grupami śpiewaczymi, które będą towarzyszyć Jezusowi do wieczora.

- Zagramy tradycyjne kolędy, ale też kilka typowych dla Podhala, Spisza i Beskidów, łatwych do podchwycenia. Zaśpiewa czterech wokalistów. Zagramy m.in. na piszczałkach i akordeonie. Występ będzie prezentacją kultury góralskiej - mówi Piotr Cudzich, pianista i producent muzyczny.

Na pl. Zamkowym zagra Rodzina Cudzików. Nie zabraknie także kolęd typowo góralskich. Marcin Kęsek /Materiały prasowe Rodziny Cudzików

W tym roku orszakowi towarzyszy wyzwanie, które ma na celu wsparcie modlitewne i finansowego pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci założonego przez s. Michaelę Rak. Polega ono na umieszczeniu w mediach społecznościowych oznaczonego zdjęcia swojej rodziny w przebraniu jasełkowym.

- Wzięliśmy sobie do serca słowa papieża Franciszka, by pomagać potrzebującym i ubogim, i by oderwać się od spraw tylko doczesnych. Współczesny świat jest nastawiony na konsumpcjonizm. Obok nas jednak są ci, którzy nie mają spełnionych podstawowych potrzeb. To tak jak Jezus, który urodził się w biedzie, bez wygód, właśnie w jaśle – mówi Anna Murawska.

Fundacja zaprasza też dzieci do pisania listów do Dzieciątka. Ważne prośby do Jezusa, ale nie listy prezentów, w Warszawie będzie można włożyć do wiklinowego kosza 6 stycznia na pl. Zamkowym. Zostanie on później zaniesiony do szopki i złożony u stóp Nowonarodzonego. 2 lutego na zakończenie okresu kolędowego w Warszawie będzie sprawowana Msza św. w intencji dzieci i ich spraw.

I są jeszcze konkursy: jeden na własnoręcznie zrobioną szopkę, której zdjęcie należy wysłać do 7 stycznia na konkurs-szopek@orszak.org, a drugi plastyczny „W żłobie leży któż pobieży” z terminem przysyłania prac do 10 lutego.