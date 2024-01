Epifania dla wszystkich  

Parafia św. Wincentego Pallottiego w Warszawie zaprasza na niezwykłe rekolekcje, przygotowujące do uroczystości Objawienia Pańskiego.

Pod hasłem "Epifania dla każdego" w pallotyńskiej parafii św. Wincentego Pallottiego przy ul. Skaryszewskiej 12 aż do soboty rekolekcje, rozpoczynające się o godz. 18 Mszą św. 3 stycznia przewodniczyć jej będzie ks. Waldemar Pawlik SAC, Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla, 4 stycznia Eucharystii przewodniczyć będzie bp Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski, 5 stycznia - bp Andrzej Przybylski z archidiecezji częstochowskiej, a w samą uroczystość Epifanii - bp Rafał Markowski, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

- Św. Wincenty Pallotti bardzo chciał, aby ludzie poznali i głębiej pokochali Boga, nawiązując z Nim osobową relację. Wprowadzając w Rzymie uroczyste obchody oktawy Epifanii, szukał sposobów na ożywianie wiary i rozpalanie miłości. Był świadomy, że misja, jaką Bóg powierzył mu w Kościele, to „bycie budowniczym mostów”, „łącznikiem” starającym się o jedność w różnorodności. Przez cztery dni chcemy nie tylko budować mosty, być łącznikiem, ale przede wszystkim jeszcze raz zatrzymać się nad tajemnicą Bożego Narodzenia. Wydarzenie nazwaliśmy rekolekcjami dla Warszawy i całego świata - zachęca ks. Łukasz Gołaś SAC, zapraszając na celebracje przygotowujące do uroczystości Objawienia Pańskiego.

- Przychodzi taki czas w naszym życiu, gdzie aż wręcz wołamy do Pana Boga: "Ratuj moje życie. Jest może ciężko, nie daję rady, trudno mi podnieść się z tej czy innej sytuacji, problemu relacji. Może coś mi znowu w życiu nie wyszło, nie udało się, znowu muszę zaczynać od nowa… A jak już powstanę, chcę abyś umocnił moje kroki. Aby droga, która idę, była dobra – bez zakrętów i zbędnych postojów. I pragnę doświadczyć, Twojego błogosławieństwa" - wyjaśnia ks. Łukasz Gołaś.

Nauki rekolekcyjne będzie głosić bezpośrednio po Mszy św. ks. Dominik Gaładyk SAC. W środę znakiem towarzyszącym celebracjom będzie woda i przypomnienie Chrztu Świętego. W czwartek uczestnicy zatrzymają się wokół tematu światła, które potrzebne jest do oświecenia dróg naszego życia. W piątek będzie to znak pokoju, ponieważ każdy go potrzebuje: w naszym kraju, świecie, rodzinach, wspólnotach, relacjach, przyjaźniach…

Za oprawę liturgiczną i muzyczną zadba Służba Liturgiczna z parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie, alumni Wyższego Seminarium Duchownego Księży pallotynów w Ołtarzewie, schola Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, polsko-ukraiński zespół muzyczny "Solowej" z Tarnopola (Ukraina) oraz parafia św. Wincentego Pallottiego.

Uczestnikom Epifanii będzie towarzyszyć figura Dzieciątka Jezus - kopia figury z kościoła SS. Salvatore in Onda w Rzymie a w Polsce. Bezpośrednia transmisja z Epifanii: w Radiu Pallotti.FM od godz. 17.30 oraz na stronie parafii.

Obchody Epifanii zaplanowane są również w Krakowie i Otwocku. Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia w Nowej Hucie (ul. Bulwarowa 15a) zaprasza 4, 5 i 6 stycznia na godz. 18. W parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku (ul. Żeromskiego 6), obchody Epifanii będą odbywać się od 3 do 6 stycznia o godz. 18.