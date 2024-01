Powstaniec 1863  

To wzruszający i pouczający film o polskim zrywie narodowym z 1863 r. Jest jednocześnie świadectwem głębokiej wiary i umiłowania ojczyzny ks. Stanisława Brzóski, kapłana z Podlasia, kapelana walczących.

Właśnie jego postać prowadzi widza przez całą opowieść. Ks. Brzóska przez zbieg okoliczności bierze udział w powstaniu. Okazuje się świetnym strategiem i dużym wsparciem moralnym dla powstańców. Jeden z nich zarzuca księdzu, że zamiast się tak dużo modlić, powinien stanąć do walki. Tak się nie staje, choć kapłan zabija jednego Rosjanina, by uratować młodego chłopca, sierotę, którego ojciec zginął na początku zrywu.

W rolę ks. Brzóski wcieli się Sebastian Fabiański (w środku). Pierwszy z lewej to Wiaczesław Boguszewski, który zagrał Kata Podlasia. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Ks. Brzósce brawurowo udaje się uciec z pojmania, a kilka razy do niego nie dopuścić. Rosjanie niejako boją się go, uważając jego akcje za niemożliwe do wykonania dla człowieka. Zyskuje przydomek „Duch”. Władze carskie rozsyłają za nim list gończy. Zawziął się na niego major Maniukin zwany „Katem Podlasia".

W filmie występują m.in.: Sebastian Fabijański, Cezary Pazura., Daniel Olbrychski, Olgierd Łukaszewicz, Karolina Szymczak, Marcin Kwaśny, Ksawery Szlenkier, Mariusz Drężek, Eryk Biedunkiewicz, Wiaczesław Boguszewski czy Ewa Szykulska.

Olgierd Łukaszewicz jako biskup. Krzysztof Zanussi pomagał jako konsultant. Agnieszka Kurek-Zająćzkowska /Foto Gość

Obraz poruszył Sanah, młodą wokalistkę, skrzypaczkę, autorkę tekstów i kompozytorkę. Nagrała ona piosenkę i teledysk promujący „Powstańca 1863".

- Pokochałam wiersz „Na grobie rycerz" Marii Konopnickiej jak tylko przeczytałam go po raz pierwszy! Od razu napisałam do niego melodię, a chwilę później spotkał mnie wielki zaszczyt – moja kompozycja znalazła się we wspaniałym filmie historycznym. Ach, tak się cieszę! Mam nadzieję, że utwór, jak i sam film, wzruszy Was tak bardzo jak mnie – napisała Sanah.

Gość Niedzielny jest patronem medialnym filmu.

Dla Czytelników mamy 8 podwójnych wejściówek na film do wykorzystania w dniach 15-21 stycznia w sieci kin Cinema City.

Otrzymają je nadawcy kolejnych e-maili z hasłem: "Powstaniec 1963", wysłanego do nas na adres: warszawa@gosc.pl.

