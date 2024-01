Sąd ostateczny za życia?  

Na spektakl składają się dwa opowiadania Bolesława Prusa: „Powiastki cmentarne” oraz „Nawrócony”. Utwory te powstały w 1875 r. i 1881 r., kiedy to autor miał zaledwie 28 i 34 lata i pracował jako dziennikarz prasowy, opisujący krzywdy i absurdy życia ówczesnej Warszawy. Ten piętnujący ton przemienia w opowiadaniach w baśniową konwencję, w ramach której ukryte intencje niespodziewanie się demaskują, a niesprawiedliwość skutkuje nadprzyrodzoną interwencją.

- Te opowiadania zelektryzowały mnie podwójnym przekazem. Z jednej strony jest to moralizująca, dowcipnie napisana opowieść. A z drugiej strony zobaczyłem głębie postaci zarysowanych przez Prusa. To taka głębia psychoanalityczna, gdyż w zapisie dialogów i w podtekście widać „samowiedzę” Prusa i wiedzę o ludziach wśród, których żył. To sprawia, że myślę o Prusie nie jako o pisarzu pozytywizmu czy modernizmu, ale bardziej jako o pisarzu, który wyprzedził swoja epokę wchodząc w to co w XX w. nazywaliśmy odmiennymi stanami świadomości. Mam tu na myśli baśniowość, którą zaproponował, opowieść o piekle, doświadczenie śmierci klinicznej czy rzeczywistość snu – mówi reż. Piotr Gralak.

Główny bohater spektaklu to starszy człowiek, który jest właścicielem kamienicy. Całe życie skupiony był na gromadzeniu. Zdarza mu się koszmarny sen, w którym trafia do piekła. Obserwuje siebie z drugiej strony, z zewnątrz. Scena w piekle jest skonstruowana jak proces sądowy, co chwilami przypomina sąd ostateczny.

- Twórczość Bolesława Prusa jest dowodem na to, że składamy się nie tylko z rozumu. Prus wskazuje tropy do środka, do głębi nas, widzi i opisuje to, czego sami nie chcemy widzieć. Lektura jego dzieł może dużo nauczyć nas o współczesnym życiu. Jego wrażliwość świadczy o tym, że potrafił nie tylko widzieć cierpienie i nędzę, ale również im zaradzić dowcipnymi felietonami i przejmującymi grozą opowiadaniami – mówi reżyser.

Główną rolę kreuje Sławomir Orzechowski. Na scenie pojawią się również Gizela Bortel, Aurelia Sobczak, Michał Barczak, Michał Jarmicki, Bartosz Turzyński oraz Maciej Wyczański.

Za muzykę odpowiada Marcin Pospieszalski.

Premiera odbędzie się już 20 stycznia w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie przy ul. Jazdów 2. Kolejne wystawienia sztuki zaplanowane są na 21, 22 oraz 23 stycznia.

Teatr Klasyki Polskiej ufundował dla naszych Czytelników trzy podwójne zaproszeniami na przedstawienie 22 stycznia o godz. 19.

Otrzymają je nadawcy 5., 10. i 15. e-maila z hasłem: "Nawrócony", wysłanego do nas na adres: warszawa@gosc.pl z podaniem imienia i nazwiska.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu ogólnego konkursów w Gościu Niedzielnym dostępnego na stronie https://www.igomedia.pl/doc/4733137.OGOLNY-REGULAMIN-KONKURSOW-INSTYTUTU-GOSC-MEDIA.

Przystąpienie do konkursu jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu.



Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom, realizującym z Administratorem powyższy cel oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu, jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.