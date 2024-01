Przyjaciele życia  

To najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka osobom budującym cywilizację życia i miłości.

Dr Ewa Ślizień-Kuczapska, specjalista w dziedzinie naprotechnologii, nauczyciel naturalnego planowania rodziny, instruktor i medyczny konsultant metod rozpoznawania płodności, przyjmująca pacjentów w Warszawie została uhonorowana za wkład w dzieło ochrony życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

– Dla pani życie każdego człowieka ma taką samą wartość. Dziecko zmarłe przed narodzeniem, nie jesti wadliwym zarodkiem lub nieudaną ciążą – takiej nomenklatury używa obecnie wielu współczesnych ginekologów – ale człowiekiem, po którego śmierci można zapłakać. Stając po stronie małego człowieka rozwijającego się pod sercem matki, tak naprawdę staje pani po stronie polskiej rodziny, ocalając od tragicznych konsekwencji aborcji i dziecko, i jego rodziców, i rodzeństwo. Wiemy, że nie potrzebuje pani żadnych statuetek, odznaczeń i wyróżnień, ponieważ nie one stanowią dla źródło motywacji do pracy. Źródłem tym jest wiara – mówiła do lauretaki Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Doktor n. med. Ewa Ślizień-Kuczapska - druga z prawej strony. materiały prasowe PSOŻC

Doktor Ewa Ślizień-Kuczapska przyznała, że to co robi zawdzięczam wychowaniu, zasadom, w których dorastała, przejęciu się przysięgą Hipokratesa składaną w Zamku Królewskim na początku lat 90. XX w. i przykładowi wielu osób dodającej jej otuchy, sił i przekonania, że wybrała właściwą drogę.

Nagrodę dla Cichych Bohaterów odebrało małżeństwo: Małgorzata i Bogdan Dubanowiczowie, którzy są rodzicami zastępczymi i adopcyjnymi. Jako rodzina zastępcza pomogli 25 dzieciom.

– Ewangeliczny cud rozmnożenia życiodajnego chleba, jakim jest rodzicielska miłość i bliskość, dokonuje się wciąż na nowo w rodzinie Małgorzaty i Bogdana Dubanowiczów, mieszkających w podkrakowskim Andrychowie. Dar miłości oblubieńczej, który wzajemnie sobie złożyli i przyrzekli przez znak małżeństwa sakramentalnego, jest stale pomnażany, nie znajdując swej miary w obfitym owocowaniu, rodząc nowe życie, kształtując nowe osobowości, przywracając nadzieję i ufność wobec świata, który wydaje się złowrogi. Stworzyli prawdziwy dom chleba, w którym bezpieczne miejsce odnaleźli trzej biologiczni synowie i w którym od ponad 20 lat łamanie chleba przyjmuje wyjątkową postać rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego – mówił w laudacji dr Piotr Guzdka, bioetyk z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Bogdan Dubanowicz przyznał, że razem z żoną przykład miłości zaczerpnęli z „Hymnu o miłości”.

W czasie wydarzenia miała miejsce premiera filmu dokumentalnego pt. „Maksimum miłości”. Można go obejrzeć pod linkiem: https://youtu.be/fjYlefbWmFs.

Uroczystością wręczenia statuetek odbyła się 23 stycznia w Warszawie. Zapoczątkowała ona obchody 25-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.