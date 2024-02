Uroczyste obchody 28. Dnia Życia Konsekrowanego rozpoczęły się koronką do Miłosierdzia Bożego w kościele sióstr wizytek. Po niej do archikatedry warszawskiej wyruszyła radosna procesja sióstr, braci i innych osób konsekrowanych. Z głośników dobiegał wspólny śpiew na cześć Jezusa i Maryi.

- Ten radosny dla mnie dzień przypomina mi ofiarowanie mojego życia Chrystusowi na wzór Maryi. Jest też dla mnie wielkim dziękczynieniem za łaskę powołania. Po 40 latach w zakonie mogę spokojnie powiedzieć, że droga mojego życia to wielka łaska, dar i radość - mówi s. Samuela, elżbietanka.

- Dziś dziękuję za łaskę powołania. Ten dzień jest dla mnie zaproszeniem, by składać swoje życie Jezusowi, tak jak zrobiła to Maryja. Jestem już 25 lat w Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Niech wam Pan błogosławi – mówi s. Benigna od Niepokalanego Serca Maryi.

W archikatedrze warszawskiej za osoby konsekrowane modlił się kard. Nycz. W homilii przypomniał, że Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił w 1997 r. Jan Paweł II i wybrał na niego 2 lutego.

- Papież wybrał ten dzień, aby każdy i każda z was, odnawiając śluby zakonne, powrócił niejako do źródła, którym były pierwsze śluby czasowe i te wieczyste, aby każdy z was mógł dziś na nowo przemyśleć, odświeżyć to, co było u początku życia konsekrowanego każdego z was - powiedział.

Wyjaśnił, że motywacją papieża była potrzeba modlitwy Kościoła za osoby życia konsekrowanego, ale także zwrócenia uwagi, że przez chrzest święty każdy ochrzczony może i powinien naśladować konsekrowanych w ich życiu.

- Życie konsekrowane jest w sercu Kościoła. Osoby konsekrowane poprzez śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa próbują pokazać nam w sposób radykalny, to co jest zadaniem każdego chrześcijanina. Jesteście w dzisiejszym świecie wzorem i przykładem tego, jak wchodzić na Górę Błogosławieństw, która nie jest zastrzeżona tylko dla konsekrowanych ślubujących rady ewangeliczne, ale jest drogą każdego chrześcijanina - powiedział metropolita warszawski.

Zaznaczył, że ofiarowania Jezusa w świątyni jest wzorem każdego ofiarowania.

- W sercach tych, którzy ofiarowują, ożywa na nowo, że każde dziecko, nie tylko Jezus Chrystus, jest darem Boga. On w swojej miłości ma do niego prawo, dlatego człowiek dziękuje Bogu, że dziecko stało się darem dla jego rodziny i wielkim zadaniem - powiedział.

Podkreślił, że świat potrzebuje świadectwa, które dają osoby konsekrowane.

- Współczesny świat ucieka od wspólnoty, od braterstwa życia rodzinnego, tymczasem zakony poprzez życie wspólne, które jest czymś trudnym, wskazują nam obraz Kościoła, który jest wspólnotą. W tym chcemy was naśladować. Poprzez śluby czystości i ubóstwa chcecie nam pokazać, że nie jesteście zniewoleni tym, co materialne - dodał.

Zauważył, że jeden wymiar życia osób konsekrowanych łączy się ze współczesnym życiem Kościoła.

- O synodalności mówi Franciszek. Uwierzmy, że papież nie mówi o czymś nowym, ale zależy mu na tym, aby wszyscy w Kościele, cały lud chrześcijański był na drodze misji Kościoła, czyli misji głoszenia Ewangelii. To było zawsze. Powstawanie trzecich zakonów np. u franciszkanów to była próba zaangażowania w misję Kościoła wszystkich - tłumaczył.

Przypomniał, że już w XIX wieku św. Wincenty Pallotti zakładając Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego wskazywał na rolę świeckich w Kościele.

- Fakt, że został on kanonizowany w 1963 r. podczas soboru watykańskiego II jest jakimś znakiem ze strony papieży Jana XXIII i Pawła VI, że był on przewodnikiem, w tym co sobór powiedział o miejscu świeckich w Kościele katolickim - powiedział kard. Nycz.

W czasie Eucharystii modlono się o wierność charyzmatom w służbie Kościoła i ludziom. Zanoszono również prośby do Boga o nowe i święte powołania do życia konsekrowanego.

Konsekrowani odnowili swoje śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości.

Oprawę muzyczną zapewnił chór międzyzakonny pod dyrekcją s. Dolores Nowak PDDM.

W modlitwie uczestniczyli bracia Serca Jezusowego, którzy posługują w archikatedrze oraz alumni z seminarium w Ołtarzewie.

Organizacją obchodów Dnia Życia Konsekrowanego w archidiecezji warszawskiej zajęła się s. Elżbieta Kowalewska, referentka zakonna w archidiecezji warszawskiej.

- To święto jest świadectwem, dzieleniem się naszą wiarą, jest radością. Przeszliśmy w krótkiej pielgrzymce. Ale patrząc na te wszystkie zgromadzenia idące do archikatedry, jestem ubogacona, że wszyscy zmierzamy w jednym kierunku – do Jezusa. To jest jak żywa obecność Chrystusa – mówiła szarytka.

W organizację uroczystości włączyli się młodzi ludzie. Podczas procesji nieśli głośniki i pomagali w śpiewie.