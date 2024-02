Spotkanie z profesorami wolności  

Mając po 13, 14, 15 lat utraciliśmy wolność, młodzieńczą wolność. Staliśmy się z godziny na godzinę dorosłymi, byliśmy dziećmi, kiedy wybuchła wojna, a potem przez 5 lat okupacji staliśmy się ludźmi. Zupełnie dorosłymi. Pragnącymi tylko jednego, jak najszybciej się wyzwolić, jak najszybciej uzyskać wolność i niepodległość. Myślimy o tym zawsze i wpajajmy to młodym ludziom, że nie ma w życiu narodu nic ważniejszego niż wolność i niepodległość – mówił Jerzy Mindziukiewicz, wiceprezes zarządu Związku Powstańców Warszawskich podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego przed 80. rocznicą Powstania Warszawskiego. Uroczystość miała miejsce w Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli.

W treści listu intencyjnego wyrażano wspólną troskę o godne upamiętnienie 80. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz zadeklarowano uznanie zasług i ofiarności uczestników tego wydarzenia historycznego. Zaznaczono także, że organizatorem uroczystości rocznicowych będzie m.st. Warszawa.

– Przygotowujemy się do obchodów osiemdziesiątej rocznicy Powstania Warszawskiego. Bardzo się cieszę z podpisania listu intencyjnego i współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. W naszych czasach tak trudno o autorytety. O ten tak istotny dla nas wszystkich kierunkowskaz wartości i to właśnie Powstańcy Warszawscy zawsze nam ten kierunkowskaz dawali, zawsze dawali nam swoją radę, poczucie tego, że możemy się odwołać do ich autorytetu jest niesłychanie istotne, zwłaszcza w tych bardzo trudnych czasach, gdzie polskie społeczeństwo jest podzielone. Powstańcy pokazywali nam, jak dbać o wspólnotę i jak być razem, za co chciałem im serdecznie podziękować – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Ministerstwo Obrony Narodowej, stolica oraz Powstańcy Warszawscy będą współpracować przy organizacji uroczystości rocznicowych, ceremonii oraz wszelkich innych wydarzeń upamiętniających bohaterskie dni z 1944 r.

- To jest dla nas wzruszający moment. Przed chwilą wspólnie z panem prezydentem i ministrem Cezarym Tomczykiem odbyliśmy kolejną lekcję, której udzielają nam Powstańcy Warszawy, udzielają nam nasi bohaterowie, udzielają nam nasi przewodnicy, przewodnicy, którzy Polskę do wolności nam zanieśli. I o tej wolności, o niepodległości, o waszej historii prowadzą kolejne pokolenia. Budują tak naprawdę Rzeczypospolitą. Nie ma państwa bez tożsamości, bez swojej historii, bez swych korzeni. Nie ma przyszłości państwa, nie ma przyszłości Polski bez świadomości swoich korzeni, swoich tradycji, swojej historii, bez szanowania swoich bohaterów. Nasi profesorowie, Powstańcy Warszawscy to nasi profesorowie wolności, profesorowie patriotyzmu - mówił podczas spotkania wicepremier. - W takich czasach trudnych jak dzisiaj żyjemy, w tak niebezpiecznych czasach na świecie i w poczuciu jednak, które nam towarzyszą od dwóch lat, że wojna jest tak bardzo blisko nas, tym bardziej cenna jest ta postawa, którą kreują, w młodym pokoleniu, Powstańcy Warszawy. Pamięć o nich jest nie tylko wyrazem uszanowania dla przeszłości, ale jest głęboką inwestycją w przyszłość - dodał W. Kosiniak–Kamysz.

Ministerstwo Obrony Narodowej zobowiązało się też do zapewnienia Wojskowej Asysty Honorowej podczas obchodów związanych z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego, w tym pełnienia wart honorowych w miejscach pamięci, takich jak pomniki i tablice pamiątkowe. Strony zgodziły się także z tym, że wciąż należy współpracować w zakresie dalszego propagowania i utrwalania pamięci o Powstaniu Warszawskim.

- Cały rok wymaga naszej aktywności, wsparcia. Szczególne tu będzie zaangażowanie wojskowej służby zdrowia. Będziemy udzielać pomocy weteranom, kombatantom. Będziemy zwiększać dostępność, zwiększać opiekę służby zdrowia, wojskowej służby zdrowia, ochrony zdrowia jako całości nad naszymi bohaterami, nad kombatantami, nad weteranami, nad wszystkimi, którzy przyczynili się do wolności i niepodległości Ojczyzny, do bronienia pokoju w Polsce i na świecie - dodał wicepremier.

– Korzystamy z nieustającej pomocy władz miasta Warszawy i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni - podkreślali Powstańcy, mówiąc m.in. o domu przy ul. Nowolipie 22. Dom Powstańców Warszawskich to miejsce promowania ważnych dla Powstańców wartości, spotkań edukacyjnych i międzypokoleniowych. To również przestrzeń odpoczynku, relaksu i wspólnego spędzania czasu.

Aby uhonorować Powstańców Warszawskich Rada m.st. Warszawy przegłosowała w ubiegłym roku uchwałę dotyczącą corocznej nagrody pieniężnej. W 2024 r. wyniesie ona 20 tys. zł brutto. Nagrody finansowe przyznawane są wszystkim żyjącym powstańcom, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego. W 2023 roku została ona przyznana 512 osobom, a jej łączna kwota wyniosła 5 mln 170 tys. zł.