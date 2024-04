Bp Kamiński do kapłanów: Bądźmy jak ojcowie  

Biskup Romaniuk zachęcał, by w Wielki Czwartek, kiedy księża wspominają niezwykle ciepło dzień swoich święceń, z całego serca dziękować za dar powołania. Zauważył, że we współczesnym świecie zbyt wiele jest nocy.

- Nie bójmy się, to nie jest ponad nasze siły. Świadomość, Kto za nami stoi, niech umacnia nasze powołanie. I ten schemat dotyczy wszystkich: kapłanów i świeckich. Zaufajmy Jezusowi. On sam ma nad nami pieczę - mówił.

Przypomniał ważne słowa papieża Polaka na temat kapłanów. – Na początku swojej posługi święty Jan Paweł II napisał tak: ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się modli, który z całym przekonaniem naucza, który służy, który umie bezinteresownie miłować, który jest blisko wszystkim, a szczególnie najbardziej potrzebującym – mówił duchowny.

Tłumaczył, że nic nie jest ponad siły człowieka, jeśli mocuje się on z trudnościami razem z Bogiem, ufając w Jego bezgraniczną miłość.

- Bądźmy dla innych jak ojcowie. Ojcostwo wymaga od nas prawdziwej duchowej dojrzałości. Potrzebna jest do niej też służebność. Kiedy świat dość agresywnie wobec nas się zachowuje, to w pierwszym odruchu mamy ochotę zrobić tak samo. To jest jeden z największych błędów. Wtedy trzeba się wykazać pokorą, miłością i służebnością - nauczał.

Przypomniał, że dla prezbitera sprawą zasadniczą jest wspomaganie duchowo i materialnie ludzi świeckich, ale Wielki Czwartek przynagla do myślenia także o braciach w kapłaństwie.

- Dziękuję za wasz dar modlitwy i tę część posługi, która jest cicha. Jeśli jest cicha, to jest mocna i owocna. Dziękuję, że radzicie sobie w wielu sprawach. Niech ta posługa przynosi chwałę Bogu i pożytek ludziom - życzył bp Kamiński.

Nawiązując do poświęcenia olei, wskazał, że jeśli człowiek uczestniczy w danym dziele ze świadomością, że przyczynia się do wielkich spraw, to jest mu łatwiej pokonywać trudności.

- Dawajmy dobre świadectwo o wypełnianiu naszego powołania - zakończył.

Biskup Grzybowski przypomniał, że 8 kwietnia zostaną w katedrze praskiej wręczone nowe statuty dot. rad ekonomicznych i parafialnych. Poinformował też, że 30 maja skończą działalność dotychczasowe rady parafialne, a nowe powinny być powołane w ciągu czterech miesięcy. Zaprosił na 29 października na Floriańską 3 na Mszę św. z wręczeniem dekretów dla członków nowych rad.