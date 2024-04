Rekordowe poparcie dla Adama Struzika  

Marszałek województwa mazowieckiego otrzymał w wyborach samorządowych 74 814 głosy. To najwięcej spośród kandydatów do sejmików w całym kraju.

Frekwencja w naszym województwie wyniosła 56,99 proc. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez PKW na Mazowszu przedstawiciele obecnie rządzącej koalicji PO-PSL zdobyli najwięcej mandatów – 28. PiS uzyskał ich 21, KO – 20, Trzecia Droga – 8, a Lewica i Konfederacja – po 1. Po raz kolejny najwięcej głosów w kraju zdobył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, na którego zagłosowało 74 814 wyborców.

– To była krótka kampania, ale w samorządzie to nie ma znaczenia. Tu kampania trwa przez całą kadencję. Bardzo dziękuję wszystkim Mazowszanom, którzy oddali na mnie głos. To dla mnie olbrzymie zobowiązanie. Będziemy nadal rozwijać nasze piękne Mazowsze, tak abyśmy wszyscy byli z niego dumni – mówi marszałek Adam Struzik. – Wspólnie z koleżankami i kolegami z zarządu województwa otrzymaliśmy 200 tys. głosów. To dowód uznania i zaufania wyborców.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (PSL) uzyskał po raz kolejny najwyższy wynik w kraju, zdobywając aż 74 814 głosy. Wśród marszałków województw drugi i trzeci wynik uzyskali: Piotr Całbecki (KO), marszałek województwa kujawsko-pomorskiego – 58 629 głosów, i marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski (PiS) – 53 832 głosy.

Na Mazowszu drugi i trzeci najwyższy wynik w sejmiku uzyskały kobiety. Radna z Warszawy Wioletta Paprocka-Ślusarska zdobyła aż 54 794 głosy, a członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska startująca z regionu siedlecko-ostrołęckiego otrzymała aż 43 622 głosy.

Bardzo dobre wyniki uzyskali również przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski startujący z Warszawy – 40 880 głosów oraz pozostali członkowie zarządu województwa mazowieckiego: wicemarszałek Rafał Rajkowski startujący z regionu radomskiego – 42 360 głosów, członkini zarządu Elżbieta Lanc reprezentująca region siedlecko-ostrołęcki – 22 480, a także wicemarszałek Wiesław Raboszuk startujący z regionu płocko-ciechanowskiego – 13 147.

– Tegoroczne wybory samorządowe do sejmiku Mazowsza zakończyliśmy sukcesem. Koalicja Obywatelska zdobyła o 2 mandaty więcej niż w poprzednich wyborach. Ja sam po raz kolejny będę reprezentował mieszkańców Mazowsza, a w szczególności warszawskich dzielnic – Mokotowa, Ochoty, Śródmieścia, Ursynowa i Wilanowa. Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos – podkreśla przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.

Kto będzie reprezentował nasze regiony w sejmiku województwa?

W okręgu wyborczym nr 1 obejmującym dzielnice m.st. Warszawy: Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursynów, Wilanów radnymi zostali:

Ludwik Rakowski (KKW Koalicja Obywatelska);

Katarzyna Bornowska (KKW Koalicja Obywatelska);

Błażej Poboży (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Robert Kempa (KKW Koalicja Obywatelska);

Paulina Piechna-Więckiewicz (KKW Lewica).

W okręgu wyborczym nr 2 obejmującym dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Ursus, Włochy, Wola, Żoliborz radnymi zostali:

Krzysztof Strzałkowski (KKW Koalicja Obywatelska);

Jarosław Krajewski (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Katarzyna Łęgiewicz (KKW Koalicja Obywatelska);

Sylwia Lacek (KKW Koalicja Obywatelska);

Anna Uzdowska-Gacek (KKW Koalicja Obywatelska).

W okręgu wyborczym nr 3 obejmującym dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga-Północ, Praga-Południe radnymi zostali:

Wioletta Paprocka-Ślusarska (KKW Koalicja Obywatelska);

Paweł Lisiecki (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Anna Majchrzak (KKW Koalicja Obywatelska);

Tomasz Kucharski (KKW Koalicja Obywatelska);

Alicja Dąbrowska (KKW Koalicja Obywatelska);

Andrzej Melak (KW Prawo i Sprawiedliwość).

W okręgu wyborczym nr 4 obejmującym miasto Płock i powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski radnymi zostali:

Adam Struzik (KKW Trzecia Droga 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe);

Artur Czapliński (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Marek Martynowski (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Łukasz Cicholski (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Michał Orliński (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Wiesław Raboszuk (KKW Koalicja Obywatelska);

Konrad Wojnarowski (KKW Trzecia Droga 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe);

Paweł Obermeyer (KKW Trzecia Droga 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe.

W okręgu wyborczym nr 5 obejmującym miasto Radom i powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński radnymi zostali:

Jakub Kowalski (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Rafał Rajkowski (KKW Koalicja Obywatelska);

Łukasz Mierzejewski (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Piotr Papis (KKW Trzecia Droga 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe);

Magdalena Murawska (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Edyta Wietrak (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Magdalena Nowacka (KKW Koalicja Obywatelska).

W okręgu wyborczym nr 6 obejmującym miasta Ostrołęka i Siedlce oraz powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski radnymi zostali:

Wojciech Kudelski (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Janina Ewa Orzełowska (KKW Trzecia Droga 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe);

Teresa Wargocka (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Lanc Elżbieta (KKW Koalicja Obywatelska);

Krzysztof Chaberski (KKW Koalicja Obywatelska);

Janusz Kotowski (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Anna Kaszuba (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Rafał Kowalczyk (KKW Trzecia Droga 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe);

Krzysztof Żochowski (KW Prawo i Sprawiedliwość).

W okręgu wyborczym nr 7 obejmującym powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński radnymi zostali:

Zdzisław Sipiera (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Aleksandra Śmietanka (KKW Koalicja Obywatelska);

Anna Brzezińska (KKW Koalicja Obywatelska);

Marcin Podsędek (KKW Koalicja Obywatelska);

Grzegorz Benedykciński (KKW Trzecia Droga 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe);

Katarzyna Lubiak (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Konrad Rytel (KKW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy);

Damian Olszewski (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Robert Perkowski (KW Prawo i Sprawiedliwość);

Dorota Stalińska (KKW Trzecia Droga 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe);

Igor Sulich (KKW Koalicja Obywatelska).