Z wielkanocną radością  

Towarzystwo Śpiewacze "Una Cantamus" zaprasza na oratorium "Mesjasz" do kościoła Miłosierdzia Bożego przy ul. Ateńskiej 12.

Koncert odbędzie się 13 kwietnia o godz. 13. Wystąpią chór Sonus Innumerabiles z XIV LO im. S. Staszica, przy akompaniamencie współpracującej z towarzystwem Warszawskiej Orkiestry Międzypokoleniowej oraz soliści: Agnieszka Grala – sopran, Julia Mach – mezzosopran, Rafał Grozdew – tenor oraz Paweł Czekała – bas. Chór tworzą amatorzy, pasjonaci muzyki klasycznej, którzy pod opieką zawodowych muzyków podjęli wielkie wyzwanie.

Oratorium "Mesjasz" J.F. Haento to dzieło o silnym przekazie religijnym. Tekst został zaczerpnięty z wersetów Biblii, głównie z ksiąg prorockich Starego Testamentu. Dzieło jest podzielone na trzy części, z czego pierwsza zapowiada nadejście Mesjasza, druga opowiada o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, a trzecia – o misji zbawienia ludzkości. Zaproszeni do realizacji projektu soliści na co dzień związani są m.in. z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną. Nad całością czuwać będzie Artur Backiel, dyrygent, organista, muzyk i chórmistrz.

Wstęp wolny.

Wydarzenie pod patronatem "Gościa Niedzielnego".