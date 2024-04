Peregrynacja relikwii bł. Ulmów już w maju w Warszawie i okolicy  

To będzie dobra okazja do modlitwy za narzeczonych, małżeństwa i dzieci. 4 maja rozpocznie się peregrynacja relikwii błogosławionej rodziny Umów w archidiecezji warszawskiej, a 11 maja relikwie zostaną przeniesione przez most Śląsko-Dąbrowski do katedry praskiej.

Szczegóły dotyczące modlitwy przy relikwiach zostały przekazane w Domu Arcybiskupów Warszawskich 18 kwietnia.

- Rok 2024 ogłoszony został przez Sejm Rokiem Rodziny Ulmów, a polscy biskupi postanowili, by od 24 września 2023 roku ich relikwie peregrynowały po polskich diecezjach, co rozpoczęło się na Jasnej Górze podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin. Nie można łączyć tego nabożeństwa z bałwochwalczymi kultami i zabobonami. Peregrynacja to znak obecności osób, które zawierzyły Chrystusowi całe swoje życie i oddały je za innych. One są znakiem ostatecznego zwycięstwa - mówił ks. Tadeusz Sowa, moderator wydziałów duszpasterskich w archidiecezji warszawskiej.

Zapowiedział, że peregrynacja relikwii w archidiecezji warszawskiej trwać będzie od 4 do 11 maja, a ich powitanie planowane jest na popołudnie w sobotę 4 maja w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, gdzie o godz. 19 uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

Ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik archidiecezji warszawskiej, podkreślił, że cześć oddawana relikwiom męczenników to jeden z najstarszych przejawów kultu chrześcijańskiego.

- Peregrynacja nie jest zwykłym obwożeniem relikwii, czymś wręcz magicznym, bałwochwalczym. Nie uderza w żaden sposób w cześć i uwielbienie, jakie chrześcijanie oddają tylko Bogu. To okazja dla duszpasterzy do katechezy, żeby pokazać męczenników jako tych, którzy postąpili w swoim życiu tak, jak postąpił Chrystus, oddali życie za innych - mówił.

W archidiecezji warszawskiej przez siedem dni relikwie odbiorą cześć w kilku miejscach w stolicy i nieopodal miasta.

- Wybraliśmy kilka rejonów po to, by umożliwiać jak największy do nich dostęp wiernych. Pomiędzy pobytem relikwii w danej parafii będą one mogły być także w innych miejscach. Jest taka możliwość, żeby je wziąć np. do domów zakonnych czy innych ośrodków, które by sobie tego życzyły, i tak rzeczywiście się będzie dokonywało - zapowiedział ks. Marcin Szczerbiński, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej.

- U nas za peregrynację odpowiadają wspólnoty męskie. To będzie dzień szczególny, bo 18 maja to 124. rocznica urodzin Jana Pawła II - mówi ks. Krzysztof Ziółkowski, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Radzyminie. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

Przekazanie relikwii między diecezjami będzie miało niespotykaną formę. Z kościoła ojców paulinów do katedry warszawsko-praskiej o 16.45 przejdzie procesja różańcowa, w której niesione będą relikwie Ulmów. Obraz towarzyszący peregrynacji przewieziony zostanie samochodem.

- Warszawa i jej okolice będą jedynym miejscem, gdzie relikwie będą dłużej niż tydzień, bo w stolicy są dwie diecezje. W harmonogramie peregrynacji po prawej stronie Wisły starano się odpowiedzieć na potrzeby i intencje wszystkich: seniorów, rodzin, młodzieży i dzieci. W jednej z parafii celebrowana będzie nawet nocna Msza w intencji osób, które mają problem ze spłatą kredytu. W innej wspólnoty neokatechumenalne będą uczyć chętnych w podziale na grupy wiekowe skrutacji Pisma Świętego - zapowiedział ks. dr. Robert Wielądek, duszpasterz rodzin, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP.

Szczegółowy program peregrynacji w archidiecezji warszawskiej jest tutaj: https://archwwa.pl/aktualnosci/peregrynacja-relikwii-blogoslawionej-rodziny-ulmow-w-archidiecezji-warszawskiej/, a diecezji warszawsko-praskiej: https://diecezja.waw.pl/peregrynacja-relikwii-bl-rodziny-ulmow-w-diecezji-warszawsko-praskiej/