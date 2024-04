Relikwie bł. Ulmów. Kard. Nycz zachęca do modlitwy za rodziny  

Peregrynacja relikwii błogosławionej rodziny Ulmów w archidiecezji warszawskiej rozpocznie się w sobotę 4 maja w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście. O godz. 19 Mszy św. będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz.

W niedzielę 28 kwietnia podczas każdej Mszy Świętej w ramach ogłoszeń duszpasterskich w kościołach archidiecezji warszawskiej odczytywany był komunikat metropolity warszawskiego zachęcający do włączenia się w tę peregrynację.

"Relikwie, beatyfikowanej 10 września ub. r., rodziny Ulmów - Józefa i Wiktorii oraz ich siedmiorga dzieci peregrynują po polskich diecezjach. W sobotę 4 maja przybędą do naszej archidiecezji. Zostaną uroczyście powitane w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Będą przebywać do 11 maja w kilkunastu parafiach i ośrodkach duszpasterskich archidiecezji, a także w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Zapraszam Was, drodzy Diecezjanie, do nawiedzania relikwii rodziny Ulmów we wskazanych kościołach. Zachęcam do modlitwy wspólnotowej i indywidualnej za wstawiennictwem Błogosławionych, zwłaszcza w intencji małżeństw, rodzin i w intencji poczętego życia" - prosi kard. Kazimierz Nycz, błogosławiąc wszystkim nawiedzającym relikwie bł. rodziny Ulmów.

Peregrynacja relikwii po polskich diecezjach rozpoczęła się dwa tygodnie po ich beatyfikacji, a więc 24 września 2023 roku podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.

Przez tydzień relikwie nawiedzą bazylikę archikatedralną św. Jana Chrzciciela, Świątynię Opatrzności Bożej (5 maja), parafię bł. Władysława z Gielniowa (5/6 maja), parafię św. Anny w Piasecznie (6/7 maja), parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu (7/8 maja), parafię Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie (8/9 maja), parafię Zesłania Ducha Świętego (9/10 maja), katedrę polową (10/11 maja), sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (11 maja) i sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia (11 maja).

Z sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w sobotę 11 maja po południu relikwie zostaną przekazane w uroczystej procesji diecezji warszawsko-praskiej.

- W trwającym Roku Modlitwy chcemy zaprosić wszystkie parafie do modlitwy o świętość naszych rodzin, ale także o nowe powołania do życia małżeńskiego i rodzinnego. Zapraszamy na Mszę Świętą rozpoczynającą peregrynację 11 maja na godz. 18 do bazyliki katedralnej sprawowaną przez ks. Romualda Kamińskiego, biskupa warszawsko-praskiego. Eucharystia poprzedzona będzie procesją różańcową z kościoła o. paulinów (ul. Długa 3) o 16.45, podczas niej dokona się przeniesienie relikwii bł. rodziny Ulmów z archidiecezji warszawskiej do naszej diecezji - zachęca ks. Robert Wielądek, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin diecezji warszawsko-praskie, który jest również ogólnopolskim koordynatorem pielgrzymki i dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski.

Relikwie bł. rodziny Ulmów nawiedzą parafian z dekanatów praskiego i bródnowskiego w dniach 11 i 12 maja, z dekanatów grochowskiego, anińskiego i rembertowskiego - 12 i 13 maja, z dekanatów Otwock, Otwock-Kresy, Sulejówek - 13 i 14 maja, z dekanatów Mińsk Mazowiecki - św. Antoniego, Mińsk Mazowiecki - Narodzenia NMP, stanisławowskiego i siennickiego - 14 i 15 maja, z dekanatów zielonkowskiego, wołomińskiego i kobyłkowskiego - 15 i 16 maja, z dekanatów legionowskiego, nowodworskiego i tarchomińskiego - 16 i 17 maja, z dekanatów radzymińskiego, tłuszczańskiego i jadowskiego - 17 i 18 maja.

Msza Święta na zakończenie tygodnia nawiedzenia relikwii w diecezji warszawsko-praskiej sprawowana będzie w kościele św. Jana Pawła II w Radzyminie 18 maja o godz. 11 przez ks. Romualda Kamińskiego. Po niej odbędzie się spotkanie rodzin z dziećmi w domu św. Faustyny w Ostrówku (godz. 13). Na zakończenie tego spotkania relikwie zostaną przekazane do diecezji łomżyńskiej.

Bł. rodzina Ulmów, rodzice wraz z siedmiorgiem dzieci (w tym dziecko w łonie matki), ponieśli śmierć męczeńską za pomoc i udzielenie schronienia prześladowanym Żydom 24 marca 1944 roku w Markowej. Zostali beatyfikowani 10 września 2023 r.