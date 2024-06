Płyta jest historią miłosną dwojga młodych ludzi, którzy przechodzą przez różne etapy związku, a w konsekwencji stają na ślubnym kobiercu.

- Te piosenki, które są o zakochaniu, wyszły jakby same z siebie i dopiero potem pojawił się pomysł, że to ma być płyta o miłości, ale na przestrzeni wielu lat. To jest cała historia, tam się różne rzeczy dzieją. Nie jest powiedziane, co konkretnie. Każdy będzie miał swoją własną wędrówkę - mówi Antonina Krzysztoń.

Na płycie jest dużo wesołych piosenek, ale są też takie, które mówią o trudnych momentach. Mają przeróżne klimaty i oprawę - od gęstych i rozświetlonych po ascetyczne. Wszystkie są po to, by się zastanowić nad życiem - co jest typowe dla repertuaru pieśniarki. Utwory ułożone są w opowieść, jak zdjęcia w albumie, każda jednak stanowi odrębną całość.

- Najlepiej, by były odsłuchane od początku do końca. Moim pragnieniem jest docieranie do Prawdy i jej przekazywanie. Trwam przy wartościach. Istotą jest spotkanie drugiego człowieka, podzielenie się i prośba o to, by łaska spotkania zaistniała, a to nie jest do końca zależne do nas - mówi artystka.

Płyta jest jej debiutem artystycznym z Marcinem Majerczykiem, choć oboje pracują ze sobą blisko 30 lat, gdyż muzyk gra w zespole A. Krzysztoń na gitarze. Jest też szefem muzycznym ekipy Maryli Rodowicz. - Domyślam się, że Pan Bóg nas skojarzył. Tworzymy od ok. 30 lat. Mam wykształcenie klasyczne, ale przez zamiłowanie do muzyki rozrywkowej trafiłem do Antoniny. Z Marylą pracuję krócej, około 20 lat - przyznaje.

Płytę promuje dynamiczna piosenka „Rower”, która niesie w sobie duży ładunek energetyczny, ale nie opowie o całości.

Artystka przyznaje, że choć nagrała prawie 20 płyt, to nad tą pracowała najdłużej.

- W płytę włożyliśmy całe nasze serca i mnóstwo czasu. Zaczęliśmy w pandemii. Stwierdziliśmy, że skoro dany jest nam taki czas, dużo wolnego czasu, mamy pomysły, mamy możliwości, żeby to nagrywać, to po prostu rozpoczęliśmy pracę. Antonina nakłoniła mnie do tego, bym zaczął komponować - mówi M. Majerczyk.

Tytuł płyty „Granat” nawiązuje do owcu i jego koloru.

- To symbolika starotestamentowa. Wszystko, co przeczytałam o nim, marzyłam, by się mieściło na tej płycie - mówi A. Krzysztoń.

