Dziewięciu kapłanów, którzy przyjęli 25 maja święcenia prezbiteratu, otrzymało skierowania na pierwsze parafie.

Ks. Mateusz Baran z Ostrówka został wikariuszem parafii Narodzenia NMP w Komorowie, ks. Łukasz Bladosz z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie - wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Rembertowie, ks. Patryk Dąchór z Połańca będzie posługiwał w parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem. Ks. Tomasz Jakubowski z Szydłowca będzie wikariuszem parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, ks. Paweł Klefas z parafii św. Krzysztofa w Warszawie został skierowany do parafii NMP Matki Kościoła w Otrębusach. Ks. Maciej Koźba pochodzący z Leszna Górnego mianowany został wikariuszem Świętej Trójcy w Belsku Dużym, ks. Wojciech Szmidt z parafii św. Barbary w Sosnowcu - wikariuszem parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku. Ks. Jarosław Patelka z Nowej Soli rozpocznie posługę kapłańską w parafii św. Augustyna na Woli, a ks. Michał Siatka z parafii Bożego Ciała w Gdańsku - w parafii NMP Matki Kościoła na Mokotowie.

- Jeśli tak będzie chciała Opatrzność Boża, wasze życie zwiąże się z tymi parafiami na cztery najbliższe lata. Bardzo często mądrzy, doświadczeni proboszczowie zwracają się do mnie z prośbą, żeby przyszedł do nich ksiądz po pierwszej parafii, po czterech latach, już doświadczony, a jeszcze młody. To świadectwo tego, jak ważne w życiu kapłańskim są pierwsze parafie. Życzę wam, żebyście to przeżyli z pokorą, ale i z gorliwością, z zapałem, wnosząc w życie tych parafii to, co potraficie jako młodzi ludzie wnieść - powiedział kard. Kazimierz Nycz, wręczając młodym kapłanom dekrety.

Metropolita warszawski prosił też neoprezbiterów o prowadzenie powierzonych im wiernych do sakramentów, szczególnie Eucharystii oraz pokuty i pojednania.

- To jest cała duszpasterska sztuka, wobec której staniecie teraz jako neoprezbiterzy - dodał metropolita warszawski.