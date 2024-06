Relikwie św. Jadwigi Królowej dotarły w pielgrzymce z placu Piłsudskiego. W ostatnim etapie z kościoła św. Antoniego Marii Zaccarii towarzyszyło jej 21 polskich świętych i błogosławionych, czczonych już w Świątyni Opatrzności Bożej. Niesione przez środowiska związane z wyniesionymi na ołtarze Polakami dotarły do wilanowskiej świątyni przed południem. XVII Święto Dziękczynienia zgromadziło na uroczystościach w Warszawie kilka tysięcy osób, w tym szczególnie związanych ze świętą Jadwigą Królową, bł. Edmundem Bojanowskim i bł. Jerzym Popiełuszką.

Gość Warszawski

Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz przywitał uczestniczących we Mszy Świętej wiernych, wśród których były między innymi siostry służebniczki Najświętszej Maryi Panny ze zgromadzenia założonego przez bł. Edmunda Bojanowskiego, oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej.

Koncelebrowanej przez 18 biskupów i kilkudziesięciu kapłanów Eucharystii przewodniczył arcybiskup metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś.

- W szczególny sposób dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za piątkę naszych świętych: za św. Jadwigę, Edmunda Bojanowskiego, księdza Jerzego, ale także za Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, których figury zostają dziś poświęcone. To bogactwo jest tak duże, że w pierwszej chwili nie wiadomo, jak je ogarnąć. Myślę, że jedynym wyjściem jest poddać się słowu, które słyszeliśmy, bo ono bardzo pięknie czyta życie naszych bohaterów wiary - mówił, nawiązując do czytań o uzdrowieniu w szabat chorego. - Jezusowi nie chodzi o uzdrowienie ręki tego człowieka. Chodzi o odbudowanie go całego. W każdym razie tego potrzebującego człowieka stawia w centrum zgromadzenia w synagodze. Stawia go także w centrum naszego zgromadzenia. Pierwsze pytanie brzmi właśnie tak: Czy widzicie tu w centrum człowieka potrzebującego? Każda liturgia czyni nas uczestnikami wydarzeń, o których czytamy. Jeżeli ten człowiek potrzebujący, ubogi, wykluczony, wzgardzony, skrzywdzony nie jest w centrum życia Kościoła, nie jest w centrum naszego życia społecznego, to papież Franciszek nam mówi, nie jesteśmy ludźmi, którzy dbają o dobro wspólne - podkreślał metropolita łódzki, przypominając bohaterów Święta Dziękczynienia, w których najbardziej ujawniła się ich troska o ludzi potrzebujących.

Dodał, że Jezus spojrzał z gniewem na krytykujących go za uzdrowienie człowieka w szabat, ponieważ ich serca były ślepe. Warunkiem, by słowo trafiło do serca jest zaś medytacja. Dopiero tak poruszone serce jest "gotowe do takiego działania, które ogarnia człowieka w całości, we wszystkich jego wymiarach. Także dlatego, że wtedy po prostu tego człowieka kochamy. To jest wtedy jedyny motyw, dla którego wychodzimy ku człowiekowi". Podkreślił też, że "dramatem człowieka jest, że nie ma takiego momentu w życiu, kiedy nic nie robi. Nie chodzi tu jednak o lenistwo. Nic nie robisz, bo potrzebujesz się otworzyć na to, żeby w końcu Bóg zadziałał w twoim życiu" - mówił, podając przykład św. Jadwigi, której emblematem były dwie splecione gotyckie litery "M", symbolizujące zjednoczenie postawy Marii, która kontemplowała Jezusa, oraz Marty, która cały czas krzątała się wokół Niego.

Po homilii metropolita łódzki odmówił wraz z wiernymi Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej. Przed ołtarzem, jak co roku, stał kosz z intencjami. Na tegoroczne święto nadesłano ich 3,5 tysiąca, a uczestniczący we Mszy wierni dokładali swoje.

Po Komunii Świętej nastąpił obrzęd poświęcenia popiersi św. Jana Pawła II i bł. Stefana Wyszyńskiego, które, jako kolejne dopełnienie wystroju prezbiterium, stanęły na postumentach po obu stronach ołtarza.

Po Mszy św. otwarto Miasteczko dla Dzieci, w którym najmłodsi mogli wziąć udział w grach przybliżających postacie św. Jadwigi, bł. Edmunda Bojanowskiego i bł. Jerzego Popiełuszki. O godz. 15 w niebo uniosły się setki balonów z napisem "Dziękuję". Przed świątynią był koncert zespołów NiemaGotu oraz Muode Koty. Po południu w Świątyni Opatrzności Bożej wybitni wokaliści i instrumentaliści wykonali "Kantatę o bł. Edmundzie Bojanowskim".