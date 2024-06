Wieczór dla Serca

Modlitwy odbywają się przy krzyżach lub kapliczkach przydrożnych. - Nasi przodkowie stawiali w okolicy krzyże. To było dla nich wyznanie wiary. My teraz też chcemy się do niej przyznawać i jednocześnie kierować innych do Boga, pokazać, że wielbimy Go także w przestrzeni publicznej. Wracamy do tradycji tego miejsca, ale nawiązujemy też do współczesnej potrzeby wspólnotowego przeżywania miłości do Boga nie tylko na wydarzeniach ściśle religijnych - mówi ks. Marek Gradziński, proboszcz parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie-Lesie, gdzie w czerwcu w plenerze są odprawiane nabożeństwa czerwcowe, które reaktywował ks. Piotr Pierzchała.

Odbywają się za każdym razem przy innym krzyżu. - Przy starej szkole, do której jeszcze ja chodziłem, mamy krzyż upamiętniający Polaków wywiezionych w czasie II wojny światowej na przymusowe roboty, w tym moich dwóch stryjków. Na rogu Wału Miedzeszyńskiego i ul. Narodowej stoi krzyż z 1909 r., który przypomina o powodzi na tym terenie. Są to więc miejsca ważne dla lokalnej historii, społeczności i Kościoła - wymienia Jan Kuranowski. I dodaje: - A na modlitwie w plenerze jest radośnie. Ludzie się poznają, zacieśniają się więzi. Mieszkających w okolicy od lat znam, ale deweloperka daje nowych sąsiadów. Spotykamy się wieczorkiem, to i młodzi mają szansę przyjść po pracy. Jak się otrzymało bierzmowanie, to trzeba wiary bronić, choć małymi kroczkami.

Na modlitwę, która trwa do 60 minut i kończy się Apelem Jasnogórskimi oraz błogosławieństwem, przychodzi ok. 50 osób. Frekwencja zależy trochę od pogody.

- Nieraz deszcz miał padać, zaczęliśmy śpiewać i przeszedł bokiem. Mamy teksty i śpiewamy wszystkie zwrotki - mówi ks. Gradziński.

W parafii św. Karola Boromeusza w Wawrze czerwcowe śpiewane jest o godz. 20. Przy krzyżu przy ul. Sączkowej 60 obędzie się 11 czerwca, na rogu Traktu Lubelskiego i ul. Dzielnicowej - 14 czerwca, przy skrzyżowaniu Wału Miedzeszyńskiego z ul. Narodową - 17 czerwca, przy ul. Poprawnej 30 e - 21 czerwca, a przy ul. Sęczkowej 65 - 25 czerwca.

Na prośbę mieszkańców w kolejne czwartki miesiąca czerwcowe przy krzyżach odprawiane jest w parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Międzylesiu. Modlitwa odbywa się w intencji Polski, rodzin oraz o nawrócenie grzeszników, szczególnie tych, którym przeszkadza krzyż święty. Początek nabożeństw o 19.30. 13 czerwca modlitwa odbędzie się przy krzyżu obok urzędu, 20 czerwca - przy ul. Patriotów, obok stacji kolejowej, 27 czerwca - przy ul. Żegańskiej, obok bloku nr 29.

W parafii Matki Bożej Różańcowej na Bródnie zwyczaj majowego w plenerze w 2022 roku przywrócili mieszkańcy. Modlili się wieczorami w środy i soboty. Pomysł tak się spodobał, że w czerwcu modlitwa była wyśpiewywana każdego dnia przy figurze Matki Bożej Róży Duchownej, do której Jadwiga Lasota, córka pomysłodawców wybudowania kapliczki, dostawiła tylko obraz Pana Jezusa z Otwartym Sercem. Intencją główną modlitwy, prowadzonej przeważnie przez różaniec rodziców, jest powierzanie dzieci i młodzieży opiece Maryi i Jej Synowi.

- Jako mała dziewczynka uczęszczałam z rówieśnikami w modlitwach przy wioskowym krzyżu z wielką radością. Teraz też chętnie uczestniczę w nabożeństwach majowym i czerwcowym, ponieważ chce się modlić z innymi ludźmi. Sprawa mi to wielką duchową radość, że przez śpiew mogę wielbić Boga i Maryję nie tylko w kościele. Czuję się częścią wspólnoty ludzi wierzących - mówi Agata Poźniak, mama dwóch córek, należąca do różańca rodziców.

- Modląc się za dzieci, modlimy się za naszą ojczyznę i pokój w rodzinach. To jest nasza przyszłość. Chodzę też do kościoła na czerwcowe, bo jest zaraz po Mszy św. Tu chcę być świadectwem dla przechodniów - przyznaje Lucyna Jaszczuk z neokatechumenatu, która razem z sąsiadami opiekuje się figurką.

- W świecie bez Boga dzieje się wiele zła. Zastanawiałam się, co ja mogę z tym zrobić. Postanowiłam dać coś z siebie i dlatego od tego roku przychodzę pod kapliczkę - dodaje Anna też z różańca rodziców.

Na Bródnie czerwcowe odbywa się każdego dnia o godz. 20 przy kapliczce przy ul. Syrokomli 7/13.