Prace nad ekspozycją "Prawda i wolność. Ks. Jerzy Popiełuszko" trwały trzy lata. Jest ona próbą ukazania duchowego portretu księdza Jerzego na tle miejsc i wydarzeń, które go ukształtowały.

Wystawa MAW "Prawda i wolność. Ks. Jerzy Popiełuszko". Część II

Gość Warszawski

Wystawa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej rozpoczyna się od przedstawienia domu rodzinnego ks. Jerzego w Okopach, miejsca, które go uformowało jako przyszłego kapłana. Następnie przenosimy się do warszawskiego seminarium duchownego i do specjalnej jednostki wojskowej w Bartoszycach, gdzie klerycy byli poddawani indoktrynacji. Dzięki zdjęciom z podróży ks. Jerzego po Stanach Zjednoczonych i Europie poznajemy jego młodzieńcze lata i pasje.

Przedstawia również okres Solidarności i zaangażowanie księdza Jerzego w pomoc strajkującym robotnikom. Obraz otwierają zdjęcia z Huty Warszawa, gdzie w sierpniu 1980 r. na zaproszenie strajkujących robotników sprawował posługę kapłańską. Od tego momentu stał się on obiektem inwigilacji Służby Bezpieczeństwa PRL. Obrazy artystów takich jak Wiesław Szamborski, Jacek Sroka, Łukasz Korolkiewicz czy Jan Lebenstein ukazują atmosferę tamtych lat i symboliczny obraz człowieka stłamszonego przez totalitarny system.

Przestrzeń "prosektorium" z obrazem Tomasza Tatarczyka "Łódź Charona" jest przejmującym memento męczeńskiej śmierci ks. Jerzego.

Przejmujący portret mamy ks. Jerzego, Marianny Popiełuszko, nad trumną wypełnioną wodą tworzy symboliczną pietę. W sali obok można zobaczyć kielich, którego używał ks. Jerzy w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, jego różaniec i odręczny tekst homilii z jednej z Mszy za ojczyznę.

Wystawa zawiera wiele nieznanych dotąd fotografii dokumentalnych, przedstawiających życie ks. Jerzego oraz najważniejsze wydarzenia polityczne z tamtych lat. Narracja ekspozycji zbudowana jest z jego wypowiedzi i notatek tajnych współpracowników SB.

Kończy się refleksją nad wartościami, które determinowały życie i działalność ks. Jerzego Popiełuszki - prawdą i wolnością. Jego męczeńska śmierć stała się symbolem walki o godność i świętość człowieka.

Ekspozycję można zwiedzać do 3 listopada, od wtorku do piątku w godz. 12-18 oraz w soboty i niedziele w godz. 12-16.