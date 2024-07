Obraz poświęcił 13 czerwca 1999 roku na pl. Piłsudskiego Ojciec Święty, który pod koniec Mszy św. nałożył na cudowny wizerunek Maryi korony papieskie. Zawierzając mieszkańców Warszawy opiece matki Najświętszej mówił: „Niech Matka Chrystusa wyprasza wam wszystkim łaskę Jego błogosławieństwa”.

Podczas uroczystości korony na poduszce korony podawali Tadeusz Kowalski i Zbigniew Żak. - Niezwykły to był moment. Papież i ja trzymaliśmy w tym samy momencie koronę dla naszej Matki. A po Eucharystii poczekaliśmy aż tłum trochę zrzednieje i procesyjnie z ks. Bronisławem Piaseckim i obrazem na czele wracaliśmy do kościoła. Nieśli go doktoranci z Politechniki Warszawskiej, ale było wielu pomocników. Każdy chciał nieść obraz, a jak już niósł, to nie chciał za szybko oddać. Na uczelni gratulowano mi, że dostąpiłem takiego zaszczytu – mówi Tadeusz Kowalski, nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w parafii Matki Zbawiciela.

Koronację doskonale pamięta Halina Zaczek z działającego przy parafii Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. - Zajęliśmy pół Marszałkowskiej. Na pl. Zbawiciela wracaliśmy wszyscy razem z sercami przepełnionymi szczęściem i wdzięcznością. Przez tydzień w parafii trwało dziękczynienie, a na koniec z obrazem wyszliśmy na pl. Zbawiciela. Niosłam go do schodów, bo było wielu chętnych i musieliśmy się zmieniać. Codziennie jestem w kościele. Modlę się przy tym obrazie. We wtorek prowadzę przed nim Różaniec - mówi.

W 25. rocznicę Mszy św. na pl. Piłsudskiego obraz Maryi był niesiony w procesji wokół pl. Zbawiciela. - To rzadki moment zobaczyć go poza kaplicą. Na prośbę księży zawsze jestem do dyspozycji, jak trzeba przy nim coś zrobić. Wyjmowaliśmy go chyba tylko raz, przy zmianie sukienki z bursztynowej na obecną na 10. rocznicę jego koronacji - dodaje Tadeusz Kowalski.

W tym roku 13 czerwca na swoje ramiona obraz wzięli księża, studenci Politechniki Warszawskiej i świadkowie wydarzeń sprzed ćwierćwiecza. - Udział w procesji to dla mnie świadectwo wiary. Wyjście z nią do ludzi, który przejeżdżają tramwajem lub siedzą w pobliskich kawiarniach. To także wydarzenie ważne dla naszej rodziny, tym bardziej, że teraz niosłem obraz razem z moim tatą - mówi Karol Kowalski.

Mszę św. w sanktuarium Matki Zbawiciela odprawił metropolita warszawski. W homilii kard. Nycz mówił o ufności Maryi i Jej prowadzeniu ludzi do Chrystusa. - Jeśli na poważnie chcemy potraktować srebrny jubileusz koronacji obrazu, to każdy z nas musi zapytać sam siebie, na ile w swoim życiu dba o to, by odwzorować służebną rolę Maryi - nauczał.

W trakcie Eucharystii metropolita warszawski poświęcił też utworzony z ofiarności parafian ołtarz Miłosierdzia Bożego. Zaprojektowali go Łukasz Woźniak i Maciej Loba. Jego centralną część wypełnia obraz Jezusa, u góry jest wizerunek Matki Miłosierdzia, a u dołu - św. Faustyny Kowalskiej. Prace malarskie i w marmurze przeprowadził Robert Stpiczyński Rigamonti, a prace w kamieniu - Waldemar Surdyn. Obraz Jezusa Miłosiernego wykonał Janusz Antosz.

Podczas uroczystości historię kościoła i obrazu przybliżył ks. Robert Strzemieczny, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela.

- W 1909 r., dwa lata przed erygowaniem parafii artysta Franciszek Jędrzejczyk namalował replikę obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz został zamówiony przez ks. Jana Siemieca, poświęcony na Jasnej Górze, a 8 grudnia 1909 r. uroczyście wprowadzony do tej świątyni przez ówczesnego przeora klasztoru o. Euzebiusza Rejmana. Od 115 lat jest otaczany przez parafian i mieszkańców Warszawy wielką czcią, a umieszczone w kaplicy wota świadczą o szczególnej opiece i wstawiennictwie Matki Zbawiciela dla tych, co modlą się przed Jej wizerunkiem - mówił.

Przypomniał, że przed kaplicą Maryi znajduje się popiersie gen. Józefa Hallera, który w 1920 r. stacjonował z Błękitną Armią na terenie Politechniki Warszawskiej, a przed bitwą z bolszewikami odprawiał w tutejszym kościele nowennę.

- Tutaj przyzywano opieki Matki Bożej w latach II wojny światowej i w tragicznych dniach Powstania Warszawskiego. Modlitwa przed Jej wizerunkiem dawała moc ducha i nadzieję w dramatycznych powojennych latach i w trudnym okresie zniewolenia. Tu odnajdywano wsparcie w zmaganiach o wolność w czasie wielkich przemian - mówił proboszcz.

Poinformował, że przez ostatnie 25 lat każdego 13. dnia miesiąca, dziękując za koronację obrazu, w kościele podejmowane jest modlitewne czuwanie z procesją różańcową i adoracją Najświętszego Sakramentu. - Od kilku miesięcy przygotowywaliśmy się na dzisiejsze świętowanie poprzez peregrynację kopii obrazu Matki Bożej w rodzinach, a ostatnio poprzez rekolekcje prowadzone przez o. Zbigniewa Ptaka - paulina z Jasnej Góry. Dzisiaj w szczególny sposób dziękujemy za koronację wizerunku naszej Matki Zbawiciela koronami papieskimi przez św. Jana Pawła II i opiekę tej, która została nam dana jako pomoc i obrona – mówił ks. Strzemieczny.

Koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się w niedzielę 13 czerwca 1999 r. podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 108. polskich męczenników II wojny światowej. Obraz do papieża nieśli wówczas Izydor Barszcz, Adam Dorosz, Cezariusz Jastrzębski i Artur Przelaskowski, młodzi inżynierowie z Politechniki Warszawskiej.