Wręczając dekrety bp Kamiński dziękował kapłanom za ostatni rok posługi. Uzasadniając podjęte decyzje tłumaczył, że są one wynikiem potrzeby w miejscu, gdzie księża zostali skierowani.

– Po ludzku nie wszystko rozumiemy. W naszej posłudze jest obszar trudny i obszar piękna. Chodzi o to, by to, co jest dobrem do końca wykorzystać, a wobec trudu i cierpienia zachować szacunek – mówił bp Kamiński.

Ordynariusz warszawsko-praski dokonał tylko jednej zmiany na urzędzie proboszcza. Pierwszą nominację do tej posługi otrzymał ks. Marek Gawle, który został proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńczyku nad Bugiem, w miejsce ks. Kazimierza Klepackiego, który przechodzi na emeryturę i będzie rezydował w diecezji łowickiej.

– Frapujące, że z okolic Kamieńczyka pochodził prymas Wyszyński, który w moim domu rodzinnym na Podkarpaciu przez wszystkich od zawsze był szanowany i podziwiany. Uważaliśmy go za proroka naszych czasów, wielkiego Polaka, męża zaufania, który wszystko postawił na Maryję. Dla nas był godny chwały zanim jeszcze Kościół wyniósł go na ołtarze. Będę chciał o nim mówić parafianom i przyjeżdżającym do parafii na odpoczynek. Na mojej rodzinnej ziemi tarnowskiej jest wiele sanktuariów. I teraz z Kamieńczyka będę miał blisko do Loretto – mówił po uroczystości wręczenia dekretów ks. Marek Gawle.

Nowym kapelanem Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego został ks. Robert Szczuraszek. Posługujący w tym miejscu do tej pory ks. Wojciech Jasionek, mieszkający przy sanktuarium Matki Bożej Różańcowej wyrusza jako pomoc duszpasterska do Irlandii.

Łącznie zmieni się miejsce posługi 49 księży, z czego 39 to wikariusze, trójka rezydentów i pięciu księży pomagających duszpastersko.



Księża wikariusze zmieniający placówki parafialne:

• ks. Marcin Bodziak – mianowany wikariuszem parafii św. Łukasza Ewangelisty w Warszawie na Kępie Tarchomińskiej,

• ks. Michał Czajkowski – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie; po powrocie z parafii misyjnej św. Augustyna (diecezja Kambia, Sierra Leone),

• ks. Mariusz Danelczyk – mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie,

• ks. Michał Domagała – mianowany wikariuszem parafii św. Jana Kantego w Legionowie,

• ks. Leszek Duda – mianowany wikariuszem parafii św. Ojca Pio w Warszawie na Gocławiu,

• ks. Patryk Filipiak – mianowany wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Markach,

• ks. Roger Gładki – mianowany wikariuszem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim,

• ks. Marek Grzegrzułka – mianowany wikariuszem parafii św. Jakuba Apostoła w Warszawie-Tarchominie,

• ks. Grzegorz Idzik – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach.

• ks. Marcin Jaromij – mianowany wikariuszem parafii św. Łucji Dziewicy i Męczennicy w Warszawie-Rembertowie,

• ks. Marek Jeznach – mianowany wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nieporęcie,

• ks. Tomasz Kamola – mianowany wikariuszem parafii Chrystusa Króla w Warszawie,

• ks. Paweł Kondracki – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie,

• ks. Robert Kowalski – mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie,

• ks. Adam Kurowski – mianowany wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Ząbkach,

• ks. Marcin Kwitek – mianowany wikariuszem parafii św. Włodzimierza w Warszawie,

• ks. Łukasz Lach – mianowany wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku,

• ks. Rafał Legucki – mianowany wikariuszem parafii Dobrego Pasterza w Warszawie-Miedzeszynie,

• ks. Przemysław Matuszewski – mianowany wikariuszem parafii św. Jakuba Apostoła w Jadowie,

• ks. Krzysztof Mikołajek – mianowany wikariuszem parafii Marki Bożej Różańcowej w Warszawie,

• ks. Norbert Ostanek – mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie,

• ks. Przemysław Połomski – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach,

• ks. Tomasz Połomski – mianowany wikariuszem parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siennicy,

• ks. Mariusz Rybałtowski – mianowany wikariuszem parafii św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie,

• ks. Jakub Sędek – mianowany wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości w Warszawie-Tarchominie,

• ks. Kazimierz Siewko – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie,

• ks. Łukasz Sikorski – mianowany wikariuszem parafii św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim,

• ks. Zbigniew Skowyra – mianowany wikariuszem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim,

• ks. Kamil Sulich – mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu,

• ks. Michał Sztreja – mianowany wikariuszem parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach,

• ks. Bartłomiej Szwarc – mianowany wikariuszem parafii Świętych Apostołów Jana i Pawła w Warszawie,

• ks. Tomasz Tarasiuk – mianowany wikariuszem parafii św. Wincentego a Paulo w Otwocku,

• ks. Filip Zgódka – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie,

• ks. Jacek Wąsowski – mianowany wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie-Ugorach,

• ks. Michał Włoch – mianowany wikariuszem parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie na Marysinie Wawerskim,

• ks. Mariusz Włodkowski – mianowany wikariuszem parafii św. Wincentego w Paulo w Warszawie,

• ks. Adrian Woźniak – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Anielskiej w Warszawie-Radości,

• ks. Piotr Wyszyński – mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie,

• ks. Dariusz Zając – mianowany wikariuszem parafii św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim.



Księża rezydenci:

• ks. Piotr Domański – mianowany rezydentem parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie,

• ks. Marcin Hołuj – mianowany rezydentem parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie,

• ks. Marek Nowak – mianowany rezydentem parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie.



Pomagający duszpastersko:

• ks. Piotr Domański – w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siennicy,

• ks. Marek Filipczuk – w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie

• ks. Wojciech Jasionek – w diecezji Meath w Irlandii,

• ks. Robert Szczuraszek – w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim

• ks. Andrzej Wnuk – w parafii św. Wincentego a Paulo w Otwocku.

W ramach innych decyzji bp Kamiński wręczył dekrety, w ramach których:

• ks. Konrad Biskup – został mianowany członkiem Komisji Liturgicznej diecezji warszawsko-praskiej,

• ks. Marcin Bodziak – został mianowany asystentem kościelnym Domów Miłosierdzia w diecezji warszawsko-praskiej,

• ks. Krystian Czerski – został mianowany członkiem Zespołu Koordynującego Formację Permanentną Duchowieństwa powyżej piątego roku kapłaństwa w diecezji warszawsko-praskiej,

• ks. Janusz Kopczyński – został mianowany ojcem duchownym kapłanów diecezji warszawsko-praskiej,

• ks. Paweł Sołowiej – został mianowany ojcem duchownym kapłanów diecezji warszawsko-praskiej,

• ks. Hubert Walczyk – został mianowany duszpasterzem kobiet w diecezji warszawsko-praskiej,

• ks. Marcin Wojtczak – został mianowany diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości,

• ks. Mariusz Zieliński – został mianowany ojcem duchownym kapłanów diecezji warszawsko-praskiej.