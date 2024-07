Sakralne dźwięki na Starówce

Jest zaliczany do najpoważniejszych wydarzeń warszawskich i festiwali organowych w Europie. Stawia sobie za cel prezentację muzyki sakralnej w najlepszym wykonaniu, w miejscu o wielkim znaczeniu religijnym i historycznym dla Warszawy i Polski. Skupia organistów z całego świata.

– Wszyscy są znakomitymi wirtuozami na skalę międzynarodową. To profesorowie akademii i konserwatoriów europejskich, laureaci konkursów, wielkie osobowości, artystyczni improwizatorzy, którzy występują z wieloma koncertami regularnie na całym świecie. Ta śmietanka organistów zagości w Warszawie – zapowiada Przemysław Kapituła, pomysłodawca i dyrektor festiwalu.

Archikatedra warszawska została wybrana na miejsce festiwalu także z powodu znajdujących się w niej 60-głosowych mechanicznych organów, zbudowanych w 1987 r. przez jedną z najznakomitszych firm niemieckich Eule, będących przykładem prawdziwego kunsztu organowego. Wyjątkowo trafny projekt instrumentu, jakość wykonania na nim, jego walory artystyczne i uniwersalność pozwalają na prezentacje muzyki wszystkich epok i zaliczenie organów do najlepiej rozumianej "ekstraklasy koncertowej".

W archikatedrze w tym roku zostaną wykonane kompozycje m.in. Christiana Witta, Johanna Pachelbela, Ernsta Richtera, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwiga van Bethoveena, J.S. Bacha, Antonio Vivaldiego, Feliksa Nowowiejskiego, Mieczysława Surzyńskiego, Karola Szymanowskiego i Fryderyka Chopina.

Koncerty corocznie odbywają się w kolejne niedziele lata o godz. 16. Festiwal zainauguruje 7 lipca występ Giampaolo Di Rosa z Włoch, który grał już w Warszawie w ubiegłym roku.

Kolejne recitale dadzą: 14 lipca - Jesus Sampedro Márquez z Hiszpanii, 21 lipca - Stanislav Surin ze Słowacji, 28 lipca - Giovanna Tricarico z Włochy, 4 sierpnia - Silvio Celeghin z Włochy, 11 sierpnia - Przemysław Kapituła, 18 sierpnia - Piotr Rachoń, 25 sierpnia - Francesco Bongiorno z Włoch, 1 września - Józef Kotowicz, 8 września - Giulia Biagetti z Włoch, 15 września - Toni Pussinen z Finlandii, a 22 września - Mario Ciferri z Włoch. Wstęp biletowany.

