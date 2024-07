Z okazji 80. rocznicy zrywu zespół stworzył chwytający za serce utwór "Godzina W". Jest to jakby dziecięca wyliczanka wartości łączących pokolenia, rzeczy ważnych i aktualnych, pomimo upływu czasu i zmieniających się warunków życia. Utwór podkreśla bohaterstwo i poświęcenie mieszkańców stolicy, którzy 1 sierpnia stanęli do walki o wolność. - Po raz kolejny - tym razem z myślą o najmłodszych - postanowiliśmy we współczesny sposób opowiedzieć o tym, dlaczego Powstanie Warszawskie jest cały czas bardzo ważne, choć minęło już, a może tylko 80 lat - mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Autorami piosenki są Monika "Mimi" Wydrzyńska oraz Piotr Nazaruk. Do "Godziny W" powstał teledysk, w którym wzięli udział powstańcy - Maria Kowalska ps. Myszka, Leszek Żukowski ps. Antek oraz dzieci ze Szkółki TGD. Wykorzystane w nim materiały archiwalne pochodzą z filmu "Powstanie Warszawskie" w reżyserii Jana Komasy.



Piosenkę będzie można usłyszeć podczas koncertu 27 lipca o godz. 18 w parku Wolności przy MPW. Małe TGD zaśpiewa wtedy także piosenki bardzo dobrze znane od lat, np.: "Góry do góry" czy "Bohater". Koncert, na który wstęp jest wolny, będzie zwieńczeniem gry miejskiej dla rodzin z dziećmi, która o godz. 14 rozpocznie się na pl. Dąbrowskiego.

"Godzina W" i koncert "W jak Ważne" wpisują się w projekt edukacyjny Muzeum Powstania Warszawskiego, skierowany do rodzin i szkół, który podpowiada, jak opowiedzieć dzieciom o II wojnie światowej i wartościach w kontekście polskiej historii. Na początku roku szkolnego muzeum przekaże rodzicom i nauczycielom materiały edukacyjne, których częścią będą właśnie piosenka oraz teledysk.

Teledysk "Godzina W" można zobaczyć i posłuchać go już teraz: :https://youtu.be/xlbBkFIKnng?feature=shared.