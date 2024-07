80. rocznica w Domu Powstańców Warszawskich

Podczas uroczystości wspominano bohaterów tamtych dni, oddając hołd ich odwadze i poświęceniu. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu, a następnie przedstawiciel powstańców uroczyście odczytał „Apel do mieszkańców Warszawy o godne upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego”, podpisany we wtorek także przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Przedstawiciele powstańców dziękowali władzom Warszawy za stworzenie wyjątkowego miejsca, jakim jest Dom Powstańców Warszawskich.

– Dzięki życzliwości władz miasta od sześciu lat istnieje obiekt, w którym właśnie jesteśmy, Dom Powstańców Warszawskich. Mamy tu zapewnioną opiekę od strony socjalnej, ale mamy też możliwość spotkania z młodzieżą szkolną, której przekazujemy naszą wiedzę i doświadczenia – mówił prof. Leszek Żukowski, uczestnik Powstania Warszawskiego, żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej.

W uroczystości uczestniczyła wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

– To jest nasza misja i nasze zobowiązanie, mówię to w imieniu prezydenta Rafała Trzaskowskiego, nie tylko w dniu rocznicy, w momencie obchodów, ale każdego dnia, przez cały rok, chcemy Wam służyć, tak jak Wy służyliście Warszawie i Polsce. I to zobowiązanie przekazuję Wam w przededniu 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście tutaj, za to to, że wspólnie możemy tworzyć to wspaniałe miejsce – podkreśliła A. Machnowska-Góra.

Następnie wręczono pamiątkowe, rocznicowe ryngrafy, upamiętniające jubileuszową rocznicę bohaterskiego zrywu. Uroczystość zakończył koncert utworów nawiązujących do czasów powstania, który stworzył wyjątkową atmosferę wspomnień i refleksji.

Dom Powstańców Warszawskich to miejsce promowania ważnych wartości, spotkań edukacyjnych i międzypokoleniowych. Organizowane są w nim koncerty, wykłady, wspomnienia i wywiady, wszystko po to, by przekazywać wiedzę o Powstaniu Warszawskim kolejnym pokoleniom. Jest to również przestrzeń odpoczynku, relaksu i wspólnego spędzania czasu. W Domu powstańcy mogą zjeść ciepły posiłek, skorzystać ze spotkań z lekarzem czy rehabilitantem, wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. Miasto zapewnia również transport do i z domu.