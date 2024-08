Kłosy i pierogi

Wspomnienie patrona kościoła św. Jacka oraz założyciela Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego przypada 17 sierpnia. Tego dnia uroczyste Msze św. o godz. 12 i 18 odbędą się z obrzędem poświęcenia kłosów. Ma on związek z podaniem, które głosi, że na trasie wędrówki św. Jacka w okolicach Krakowa grad zniszczył zboże przed żniwami i lud prosił go o wsparcie. Następnego ranka zboże na polach się podniosło.

17 sierpnia swoje imieniny obchodzą m.in. o. Jacek Salij i o. Jacek Górski, w których intencji odbędzie się modlitwa, szczególnie na wieczornej Eucharystii.

Kłosy zostaną poświęcone w sobotę. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

15, 17 i 18 sierpnia dominikanie zapraszają na Jarmark św. Jacka na plac przed kościołem. W godz. 10-22.30 zapełnią go stragany z mydłem i powidłem. Będzie można kupić ciasta, kawę, książki czy rękodzieło, a w niedzielę – pierogi. Poczęstunek nawiązuje do legendy o św. Jacku, która głosi, że podczas głodu po najazdach tatarskich w 1240 r. karmił on ubogich właśnie pierogami i to własnego wyrobu. Z tego powodu przylgnął do niego przydomek „św. Jacek z pierogami”.

Całkowity dochód ze sprzedaży na jarmarku zostanie przeznaczony na wykupienie obiadów dla dzieci w ramach programu dożywiania realizowanego przez Grupę Charytatywni Freta, w której działania zaangażowanych jest ponad 100 wolontariuszy.

– We wrześniu rozpoczniemy kolejną edycję programu finansowania obiadów dla dzieci w szkołach. Naszą inicjatywą chcemy objąć uczniów z całej Polski. Dla wielu z nich obiad szkolny to jedyna szansa na ciepły posiłek w ciągu dnia. Co roku mogliśmy liczyć na otwarte serca odwiedzających jarmark. Dlatego zachęcam, żeby również w sierpniu odwiedzić nasze wydarzenie i pomóc nam pomnażać dobro – mówi Anna Stadnicka, koordynatorka Jarmarku św. Jacka w Warszawie.

W programie jarmarku jest także wiele atrakcji poza stoiskami: plenerowe kino letnie, spotkanie dla seniorów, potańcówka, mecz o puchar św. Jacka i specjalna strefa rodzinna. Część wydarzeń odbędzie się w auli św. Tomasza z Akwinu i sali bł. Czesława w klasztorze, ogrodzie klasztornym, Centrum Wspierania Rodzin przy ul. Starej 4 czy w ogrodzie Fundacji Sto Pociech, gdzie w niedzielę zaplanowano strefę rodzinną w godz. 11.30-15 z legendami o św. Jacku, spotkaniem z muzyką, warsztatami z szycia maskotek oraz gry i zabawy z niespodziankami.

Prócz straganów w ramach jarmarku odbędzie się także w sobotę o godz. 16 oprowadzanie po kościele i klasztorze z Konradem Tarnopolskim oraz zwiedzanie Nowego MIasta w niedzielę o godz. 11. Agnieszka Kurek-Zajączkowska /Foto Gość

W ramach jarmarku odbędą się również spotkania dla seniorów oraz charytatywna potańcówka do muzyki na żywo w wykonaniu Kapeli Agopsowicza.

Charytatywni Freta zbierają pieniądze przez cały rok. Przygotowują także jarmark na Boże Narodzenie i Wielkanoc, organizują charytatywne wydarzenia kulturalne i charytatywną kawiarenkę w wybraną niedzielę miesiąca. Proponują nowożeńcom dobroczynną zbiórkę ślubną. Najpopularniejszą jej formą jest ofiara pieniężna zamiast kwiatów, ale mogą to też być karty podarunkowe czy, w okresie wakacyjnym, przybory szkolne. Przed ogłoszeniem takiej akcji dobrze jest skontaktować się z grupą w celu ustalenia szczegółów, bo np. w okresie zimowym dzieciom o wiele bardziej przydadzą się ciepłe dobre buty niż pluszaki.

Grupa Charytatywni Freta liczy też na pomoc wolontariuszy. – Potrzeba nam rąk do działania. Może to być także niepełnoletnia młodzież, bo zadania, np. obsługę stoisk sprzedażowych, wykonuje się pod opieką osób dorosłych. Wszyscy z naszej grupy pracujemy z potrzeby serca. Ja należałam do duszpasterstwa dominikańskiego i teraz chcę się podzielić miłością i czasem. Przez dominikanów jesteśmy wychowywani do służenia innym. Pokorę, ubóstwo i miłość od św. Dominika przyniósł św. Jacek, a my podajemy je dalej – dodaje Anna Stadnicka.