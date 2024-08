Maryja tańcząca

Jego akcja dzieje się w dwóch rzeczywistościach: XVI-wiecznym upadającym imperium Azteków i świecie nam współczesnym. Z jednej strony odzwierciedla historię objawień Indianinowi Juanowi Diego, a z drugiej pokazuje, jak Matka Boża z Gudelupe jest czczona w XXI wieku na różnych kontynentach i jak spotkania z Nią zmieniają serca ludzi różnych profesji i ras.

Film „Maryja, Matka Ludzkości” to także połączenie tych dwóch światów, które na co dzień widać w stolicy Meksyku, chociażby przez barwne taneczne korowody z ruchami i strojami Indian odbywającymi się w święta maryjne przed sanktuarium.

Dystrybutorem hiszpańskiego filmu w Polsce jest Rafael Film, świętujący w tym roku 10 lat istnienia, który ufundował dla czytelników wejściówki do kina Wisła w Warszawie.

Otrzymają je nadawcy 1. 3., 5., 7., 9. i 11. e-maila wysłanego na warszawa@gosc.pl z hasłem: „Kino Wisła” oraz podaniem imienia i nazwiska.

