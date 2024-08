W sobotę 31 sierpnia 2024 roku ogrody Zamku Królewskiego zapraszają na Królewski Piknik - wydarzenie, które łączy historyczne dziedzictwo stolicy z nowoczesnym podejściem do ważnych problemów społecznych. Tegorocznym tematem przewodnim będzie zdrowie psychiczne młodych głów. W bogatym programie atrakcji znajdą się m.in. warsztaty twórcze zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, koncerty, pokazy, spacery edukacyjne śladami zamkowych tajemnic, ale także dyskusje, a całość zakończy Wielka Warszawska Potańcówka. Wstęp na piknik jest bezpłatny.

– 31 sierpnia uczcimy 40. rocznicę udostępnienia Zamku publiczności po jego odbudowie. Ten dzień przypomina nam o determinacji i ofiarności naszego społeczeństwa, które po zniszczeniach wojennych, dzięki wielkiemu zaangażowaniu, przywróciło Zamek Królewski do dawnej świetności. Wspólne świętowanie w Ogrodach Królewskich to wyjątkowa okazja, aby przypomnieć, jak ogromne znaczenie miała odbudowa Zamku dla całego społeczeństwa – jako symbolu wspólnoty i dążenia do zachowania naszego dziedzictwa narodowego – mówi prof. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.

Piknik rozpocznie się o godz. 11.15 odegraniem hejnału warszawskiego, po którym odbędzie się uroczyste otwarcie imprezy, a następnie koncert walców wiedeńskich. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć także kapsułę czasu, w której umieścimy dla przyszłych pokoleń informacje o osiągnięciach oraz ciekawostki datowane na rok 1974 i 50 lat później.

Goście Królewskiego Pikniku będą mogli wziąć udział w licznych warsztatach, pokazach oraz koncertach. W ramach warsztatów artystycznych będzie można spróbować swoich sił m.in. w malowaniu na wodzie techniką ebru oraz sztuce kaligrafii z elementami malowania tuszem, inspirowanej pięknem zamkowych ogrodów. Warsztaty z recyklingu pozwolą zgłębić tajniki sztuki współczesnej i zrównoważonego podejścia do tworzenia. Dla miłośników roślin i sztuki przygotowano pokazy florystyki, warsztaty florystyki biżuteryjnej oraz warsztaty ogrodnicze. Z kolei dla dzieci przygotowano specjalną przestrzeń zabaw – Królewską Strefę Małych Odkrywców z bogatym programem atrakcji, a dla wszystkich gości dostępna będzie strefa chillout, gdzie można odpocząć w otoczeniu pięknej scenerii zamkowych ogrodów.

W tym roku tematem przewodnim pikniku w zamkowych ogrodach będzie wspieranie zdrowia psychicznego młodych ludzi. Partnerem Królewskiego Pikniku jest Fundacja UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej. Przez cały dzień trwać będzie zbiórka charytatywna na projekt „Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, którego celem jest edukacja i profilaktyka. Eksperci fundacji dostępni będą przy swoim stanowisku w trakcie pikniku i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące tego ważkiego tematu.

Na ogrodowej scenie odbędzie się także rozmowa „W jaki sposób sztuka może wspierać zdrowie psychiczne Młodych Głów?” z udziałem dziennikarki i podróżniczki oraz założycielki Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej oraz Joanny Flis – psycholożki i ekspertki projektu "Młode Głowy".

W tym roku piknikowi w Królewskich Ogrodach towarzyszy szczególna misja. Cieszę się, że Fundacja UNAWEZA może uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu, które jest nie tylko świętem kultury, ale także okazją do zwrócenia uwagi na zdrowie psychiczne młodych – moim zdaniem obecnie najważniejszy temat. Skupiamy się na edukacji i profilaktyce, prowadząc działania dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Wierzę, że wspólnie możemy budować lepszą przyszłość, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy zasługują na wsparcie i zrozumienie. Wspólnie odbudowaliśmy już Zamek. Teraz odbudujmy zdrowie psychiczne młodych ludzi – mówi Martyna Wojciechowska, założycielka Fundacji UNAWEZA.

W czasie pikniku będzie można zwiedzić Zamek w specjalnej cenie. Na gości czekają Trasa Królewska, Pałac Pod Blachą oraz Galeria Arcydzieł (gdzie dostępne będą specjalne nagrania przygotowane zgodnie z ideą „slow looking” – uważnego obcowania ze sztuką). Dodatkową atrakcją będzie wystawa czasowa „Hasior. Trwałość przeżycia”, prezentująca twórczość jednego z najważniejszych polskich artystów XX wieku.

W programie wydarzenia pojawi się także prelekcja poświęcona dworskiej kuchni, w tym przepisom Paula Tremo, nadwornego kucharza króla Stanisława Augusta, a także zasadom zachowania się przy stole kiedyś i dziś. Udział w niej weźmą m.in. znana restauratorka i osobowość medialna Agnieszka Kręglicka, Piotr Jarczyński z Polskiej Akademii Protokołu i Etykiety, a moderatorką będzie Dominika Zagrodzka z serwisu Kukbuk.pl.

Nie zabraknie również tematycznych spacerów edukacyjnych, pozwalających odkryć tajemnice Zamku i jego ogrodów, oraz pokazów filmów dokumentalnych, poświęconych różnym momentom z historii dawnej królewskiej rezydencji.

Królewski Piknik zakończy się Wielką Warszawską Potańcówką, przygotowaną we współpracy z Cafe Pląs. Wyjątkowa taneczna zabawa połączy pokolenia w rytmie ponadczasowej muzyki. Dla gości zagrają Mała Orkiestra Dancingowa, Brass Federacja, a także kolektyw DJ-ski Soul Service.

Pełna lista atrakcji przygotowanych na Królewski Piknik i szczegółowy harmonogram wydarzenia dostępne są na stronie: krolewskipiknik.pl