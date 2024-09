Nowa szkoła na Białołęce. Z boiskiem na dachu

Przy ul. Świderskiej 93 powstała nowoczesna placówka z 36 klasami. Budynek uzupełnia zespół boisk, place zabaw i teren zieleni. Wykonawca inwestycji zbudował też zjazdy i przebudował skrzyżowanie Świderskiej i Ćmielowskiej do obsługi komunikacyjnej szkoły. W inauguracji roku szkolnego 2024/2025 wziął udział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

- Drodzy pierwszoklasiści, na pewno będzie fajnie w tej szkole, bo jest niesamowita - tak zielonej placówki, wkomponowanej w otoczenie chyba w Warszawie jeszcze nie ma. Cieszę się, że nasi uczniowie i cały personel będą przebywać w tak fantastycznych warunkach. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w nowym roku szkolnym - mówił, dodając że w ciągu sześciu lat w Warszawie przybyło 17 nowych szkół i przedszkoli. - Kilka lat temu wydawaliśmy na miejską oświatę niecałe 4 mld zł, w tym roku na wydatki bieżące związane z edukacją przeznaczymy już blisko 9 mld zł.

Placówka przy ul. Świderskiej jest piątą nowo wybudowaną szkołą na Białołęce.

- To szkoła, która powstała z poszanowaniem zieleni, z wysokiej jakości materiałów. Zastosowaliśmy wiele nowoczesnych rozwiązań: wygłuszyliśmy budynek szkoły, więc i na lekcjach, i na przerwach będzie ciszej. Naukę ułatwią świetnie wyposażone pracownie. Zadbaliśmy też o miejsce do uprawiania sportu i do integracji uczniów, a za szkolnym budynkiem, niedaleko Wisły będą się odbywać lekcje przyrody na świeżym powietrzu. Już planujemy kolejne szkoły, bo na Białołęce przybywa najwięcej dzieci w Warszawie - podkreśliła Anna Majchrzak, burmistrz Białołęki.

Dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole przy ul. Świderskiej, mają do dyspozycji plac zabaw, ławki i stoliki wypoczynkowe, boiska, w tym jedno na dachu budynku (30 na 60 metrów), które powstało po to, aby zachować jak najwięcej terenów zielonych wokół budynku. Zgodnie z decyzją lokalizacyjną, dla otwierającej się na zieleń części terenu szkoły z zapleczem sportowo-rekreacyjnym została ustanowiona powierzchnia biologicznie czynna na poziomie 70 proc. Na zielonej polanie w sąsiedztwie lasu łęgowego przewidziano utworzenie „zielonej klasy”, która umożliwia przeprowadzenie lekcji na świeżym powietrzu. Do jej urządzenia zostały wykorzystane drewniane ławy i tablice edukacyjne.

Kameralny charakter ma dzięki wydzielonym strefom. Na terenie szkoły znajduje się 12 sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), z których każda ma dostęp do ogródka. Dla uczniów przygotowano również małą salę gimnastyczną. Dla starszych dzieci (klasy IV-VIII) sale lekcyjne znajdują się na poziomie +1. Są to pracownie tematyczne tj. komputerowe, chemiczne, fizyczne, językowe. W pracowni plastycznej znajduje się piec do wypalania w glinie, a w pracowni muzycznej zestaw instrumentów. W szkole znajduje się również nowoczesna hala sportowa (20 na 40 metrów) wraz z szatniami, trybuną na antresoli na ponad 60 miejsc i osobnym wejściem z zewnątrz.

- Chociaż sam budynek jest ogromny, w szkole zaplanowano miejsce dla 900 uczniów, to z myślą o komforcie dzieci i młodzieży, placówka została podzielona na specjalne strefy z dostępem do wspólnych przestrzeni: stołówki, biblioteki wraz z czytelnią, sali gimnastycznej i świetlic, które są połączone z ogródkami lub terenem rekreacyjnym - podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.

Sercem szkoły jest wewnętrzna agora - otoczona drewnianymi schodami z miejscami do siedzenia i dostępem do naturalnego oświetlenia wpadającego przez przeszklony dach. W białołęckiej placówce znajduje się oddział przedszkolny z 4 salami, z których można bezpośrednio wyjść na plac zabaw, sala rekreacyjno-ruchowa oraz sala do zajęć integracji sensorycznej.

Inwestycja ruszyła w listopadzie 2022 roku i została ukończona zgodnie z pierwotnym terminem. Koszt budowy i wyposażenia wyniósł 103,2 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycję realizowało konsorcjum firm: Wodpol z Żywca (lider), PBO Śląsk z Sosnowca i Conexio z Katowic Projekt placówki powstał na podstawie pracy, która zwyciężyła w ogłoszonym konkursie architektonicznym i jest dziełem pracowni architekta Piotra Bujnowskiego.