Nowa dyrektorka Zamku Królewskiego

Prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk została powołana na pięcioletnią kadencję przez Hannę Wróblewską, ministra kultury i dziedzictwa narodowego na stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie. Pięcioletnia kadencja nowej dyrektorki rozpoczęła się z dniem powołania.

Dotychczasowy dyrektor Zamku Królewskiego prof. Wojciech Fałkowski został odwołany z dniem 11 września br. Powodem odwołania miało być "naruszenie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w zakresie wydatkowania środków publicznych na zakup dzieł sztuki powyżej ich rynkowej wartości".

"Żaden obiekt nie został jednak kupiony bez wcześniejszej profesjonalnej i dogłębnej analizy, która obejmowała zarówno kwestie merytoryczne, jak i oferowaną cenę przedmiotu. W każdym przypadku dochowano należytej staranności i procedur, które obejmowały opracowania przygotowane przez kustoszy Działu Sztuki i decyzje wydawane przez Komisję Rzeczoznawców. W żaden sposób nie można się zgodzić z zarzutem zakupu dzieł sztuki powyżej ich rynkowej wartości" - zapewnia w oświadczeniu prof. Wojciech Fałkowski, dodając: "W dobrych zawodach wystąpiłem".

Dotychczasowy dyrektor podkreśla, że Zamek Królewski po prawie siedmiu latach "jest instytucją sprawnie funkcjonującą, która zajmuje znaczącą pozycję w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym oraz muzealnym. Osiągnęliśmy to dzięki sprawnie organizowanym wystawom czasowym, które skupiły na Zamku uwagę nie tylko środowiska muzealników i znawców sztuki, ale także mediów. Doceniła nas publiczność, czego dowodzi stale rosnąca frekwencja na niemal wszystkich wydarzeniach zamkowych. Podczas ostatnich siedmiu lat zostały oddane kolejne przestrzenie muzealne, w których prezentowane są nowe dzieła wzbogacające kolekcję sztuki Zamku Królewskiego. To jest Gabinet Prezydentów II RP i Władz na Uchodźstwie, wspaniała Galeria Wettynów oraz otwarta niedawno Galeria Porcelany, w której prezentowane są najwspanialsze przykłady tego cennego kruszcu, pochodzące z królewskiej manufaktury w Miśni i z Dalekiego Wschodu. Na parterze Zamku powstała stała ekspozycja militariów, która robi wrażenie na znawcach dzięki najwyższej jakości eksponatów. Jest gotowa do otwarcia Galeria Sztuki Włoskiej. Wszystkie wymienione osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zakrojonych na szeroką skalę zakupów dzieł sztuki" - czytamy w oświadczeniu.

Nowa dyrektor Zamku Królewskiego to absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1985 r. jest związana z Instytutem Sztuki PAN, gdzie była m.in. zastępcą dyrektora (1999-2007). Od 2006 r. jest profesorem nadzwyczajnym, a od 2014 r. - profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, którym kierowała od 2008 do 2012 r. W latach 2012-2014 pełniła funkcję podsekretarza stanu, a następnie w latach 2014-2015 - ministra kultury i dziedzictwa narodowego.