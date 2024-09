W trzecią rocznicę beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego w archikatedrze warszawskiej modlono się w intencji jego rychłej kanonizacji. W modlitwie uczestniczyło niewiele osób. Wśród nich była pani Magdalena, która pod wpływem modlitwy do bł. Stefana Wyszyńskiego podjęła niedawno decyzję o porzuceniu w październiku, po kilkunastu latach, pracy w korporacji i rozpoczęciu życia we wspólnocie życia konsekrowanego.

- Modlę się codziennie do niego, bo wiem, że jest bardzo skutecznym orędownikiem. Słyszałam o przypadkach, gdy ktoś, kto nie miał żadnych perspektyw na własne mieszkanie, nagle dowiadywał się, że właśnie ma taką możliwość. Inni wymodlili pokój w rodzinie czy dar potomstwa. Bł. Stefan Wyszyński jest bardzo skutecznym orędownikiem - zapewniała.

Błogosławieństwo relikwiami bł. Stefana Wyszyńskiego w 3. rocznicę beatyfikacji

Gość Warszawski

Mszę św. przy relikwiach błogosławionego odprawił ks. Sławomir Starkowski.

- Do archikatedry warszawskiej przybywają pielgrzymi z całego świata. Składają intencje dziękczynne i błagalne, bo wierzą w obcowanie świętych i błogosławionych. Przychodzą ze łzami w oczach, prosząc o zdrowie, o ratunek, o nawrócenie, uzdrowienie duszy i ciała. Przychodzą i dziękują za otrzymane dary. Mimo że od beatyfikacji upłynęły dopiero trzy lata, takich intencji zgłoszono już kilkanaście tysięcy. Modlimy się, wyczytując je w każdy wtorek oraz każdego 28. dnia miesiąca, przywołując naszego świętego pasterza. Trwamy w tej modlitwie, by wyprosić cud, tak bardzo potrzebny do kanonizacji - mówił wikariusz parafii archikatedralnej w homilii, wspominając, że o cud modlą się także siostry franciszkanki służebnice Krzyża, które proszą o dar kanonizacji swojej założycielki, bł. Róży Czackiej, wyniesionej na ołtarze tego samego dnia, co Prymas Tysiąclecia. - 12 września 2021 r. beatyfikowani zostali: ojciec, syn i matka, bo przecież to ojciec narodu, a jednocześnie duchowy syn matki Elżbiety - dodał.

Ks. Sławomir Starkowski przypomniał, że obchodzimy rok setnej rocznicy święceń kapłańskich ks. Wyszyńskiego i jego prymicji w kaplicy maryjnej na Jasnej Górze.

- Szedł drogą maryjną, myślał nawet o wstąpieniu do paulinów. Uczył nas stawiać wszystko w swoim życiu na Maryję. Potrzeba tego dzisiaj, gdy widzimy, co się dzieje w naszej ojczyźnie, gdzie szarga się nienarodzone życie, gdzie lekceważy się sakrament małżeństwa, gdzie uderza się w Kościół. Błogosławiony Stefanie Wyszyński, okaż moc swego wstawiennictwa i módl się za nami, za naszą ojczyznę, o uzdrowienie sumień, o mądrość i prawość rządzących, o świętość kapłanów, biskupów i wszystkich ochrzczonych - zakończył.

Modlitwa przy grobie bł. Stefana Wyszyńskiego w 3. rocznicę beatyfikacji

Gość Warszawski

Po Mszy św. odmówiono modlitwę o kanonizację przy grobie bł. Stefana Wyszyńskiego, zakończoną Apelem Jasnogórskim.