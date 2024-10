Warszawa dla powodzian

Rano z siedziby MPWiK na Ochocie wyjechały tiry z wodą, żywnością i beczkowozy. Konwój z pomocą dla poszkodowanych wyruszył we wtorek rano ze Stacji Filtrów do Lądka-Zdroju, Nysy i Kłodzka. Zbiórka na terenie siedziby MPWiK przy Raszyńskiej nadal trwa, prowadzona jest także we wszystkich dzielnicach.

Cały czas rzeczy można przekazywać do magazynu Stacji Uzdatniania Wody „Filtry”. Punkt działa w systemie 24-godzinnym - brama od ul. Raszyńskiej. Konwój, który ruszył na południe Polski, to 2 tiry, 4 transportery i 4 beczkowozy. Wiozą m.in. 35 palet wody i ok. 50 palet żywności, artykułów chemicznych i higienicznych. MPWiK przekazało także kilka ogromnych pomp do osuszania zalanych pomieszczeń.

- Jutro wyślemy kolejny transport, pomoc trafi m.in. do Głuchołazów. Odzew na tę zbiórkę jest ogromny. Planowaliśmy wysłać 3 tiry, ale prawdopodobnie potrzeba będzie więcej pojazdów, bo tak wiele artykułów dostarczyli warszawiacy. Wciąż zbieramy rzeczy przy Stacji Filtrów i w kilkudziesięciu punktach w dzielnicach. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję - powiedział dziś Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy na odprawie dotyczącej bezpieczeństwa miasta.

Według ekspertów fala wezbraniowa na Wiśle dotrze do Warszawy 20 września, ale nie będzie miała więcej niż ok. 210 cm, a zatem daleko poniżej stanu ostrzegawczego, który wynosi 600 cm. Niemniej wszystkie służby nadal pozostają w gotowości, monitorowane są wały przeciwpowodziowe, śluzy, tamy bobrowe, na bieżąco czyszczone kraty odpływowe oraz koszone brzegi cieków wodnych. Wszystkie służby, jednostki i podmioty odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie miasta pozostają w bieżącym kontakcie koordynowanym przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa.

Do akcji pomocowej włączyło się Schronisko na Paluchu, w związku z bardzo trudną sytuacją zwierząt na południu Polski. Zbierane są dary dla zwierząt, które ucierpiały w wyniku powodzi. Potrzebne są czyste koce, duże ręczniki, karma sucha i mokra dla psów, karma sucha i mokra dla kotów.