Caritas dla powodzian

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prosi o pomoc rzeczową i finansową osoby indywidualne i firmy.

Pieniądze można wpłacać na konto 08 1240 6074 1111 0011 1441 2633 prowadzone w Banku Pekao S.A., z dopiskiem „powódź”. Zebrana kwota zostanie przekazana osobom potrzebującym, dotkniętym skutkami kataklizmu.

Firmy, które chcą podarować większą ilość sprzętu typu: łopaty, taczki, worki, rękawice, środki chemiczne, proszone są o zgłoszenia do diecezjalnego koordynatora zbiórki Katarzyny Wlazło pod numerem tel. 516 269 486 lub przez mail: kwlazlo@caritas.pl.

Osoby prywatne mogą przygotować paczki i dostarczyć je do placówek wskazanych przez praską Caritas. Przydadzą się dania typu instant, gołąbki w słoikach, gotowe sosy, czekolada, duże paczki herbaty, kawa, płatki owsiane, musli, ryż, kisiel, budyń, dania gotowe z długim terminem ważności, paluszki, krakersy, szczoteczki i pasty do zębów, mokre chusteczki, środki higieniczne, papier toaletowy i - ze względu na przerwy w dostawie wody - zapałki i świeczki.

Przed wykonaniem paczki najlepiej zajrzeć na stronę https://caritas.pl/powodz/ i sprawdzić realne potrzeby powodzian.

- Postarajmy się trzymać listy zakupów i ilości podanych na stronie. Dzięki temu powodzianie dostaną to, co im potrzebna. A nam zaoszczędzi to czasu na pakowanie. Spakowany i zaklejony karton należy zanieść do jednej z placówek na terenie diecezji warszawsko-praskiej - instruują pracownicy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na YT.

Najlepiej, by kartony były twarde i nieuszkodzone, o wymiarach ok. 40x50x23 cm (np. po bananach ze sklepu). Można je dostarczyć do jednego z niżej wymienionych punktów odbioru.

1. Magazyn Żywności Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 49. Przyjęcia realizowane są do poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

2. Schronisko dla bezdomnych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Legionowie przy

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20. Przyjęcia odbywają się każdego dnia w godzinach 8.00-18.00.

3. Dom Dziennego Pobytu w Mińsku Mazowieckim przy ul. Granicznej 18. Przyjęcia są możliwe w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.

4. Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22. Odbieranie darów zaplanowano tu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

5. Ośrodek Wypoczynkowy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Urlach przy ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 1. Przyjęcia są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej prosi o wpłaty online za pośrednictwem formularza na stronie http://caritas.pl, blikiem na numer 668 070 000 z tytułem "powódź" i przelewem tradycyjnym na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem "powódź". W przypadku waluty zagranicznej pomóc można przez SWIFT: BIGBPLPWXXX wpłacając euro na numer konta 23 1160 2202 0000 0000 3436 4677, a dolary na 57 1160 2202 0000 0000 6663 1212.

Pomoc rzeczowa w postaci osuszaczy, wody pitnej, agregatów prądotwórczych, łopat, taczek, butów gumowych, ścierek, artykułów higienicznych, żywność z długim terminem ważności jest przyjmowana od firm po wcześniejszym zgłoszeniu na adres powodz@caritas.org.pl.

Pomoc w postaci paczek można dostarczać do Schroniska Przystań Caritas AW przy ul. Wolskiej 172 w godz. 9.00-17.00, do siedziby Caritas Polska przy ul. Okopowej 55 w godz. 6.00-22.00 oraz całodobowo do Ordynariatu Polowego WP przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie.

W kościołach obu diecezji w najbliższą niedzielę po Mszach św. odbędzie się zbiórka datków do puszek na rzecz poszkodowanych w wyniku powodzi.