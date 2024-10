Dyrektor Muzeum Historii Polski odwołany

Robert Kostro został odwołany po 18 latach pracy w muzeum, którego był pomysłodawcą, współtwórcą i budowniczym. O takim możliwym rozwoju wypadków wspominał na gali rozdania statuetek w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 24 września. Zgromadzeni goście nie chcieli o tym słyszeć, a kiedy skończył przemówienie towarzyszyła mu owacja na stojąco.

W środę wyrazy uznania złożyli mu pracownicy Muzeum Historii Polski. Napisali w mediach społecznościowych instytucji, że w czasie sprawowania przez niego funkcji dyrektora muzeum prowadziło intensywną działalność.

„Przede wszystkim przygotowany został projekt wystawy stałej, prezentującej tysiąc lat dziejów polskiego państwa i narodu oraz rozpoczęta i z sukcesem zakończona została budowa gmachu siedziby muzeum na warszawskiej Cytadeli. Po pięciu latach od rozpoczęcia budowy, we wrześniu 2023 r., Robert Kostro był gospodarzem inauguracji gmachu, w której uczestniczyły najwyższe władze państwowe i szerokie grono muzealników oraz przyjaciół naszej instytucji.

Muzeum Historii Polski, które tworzył, to nie tylko 44 tys. metrów kwadratowych i imponujący wielofunkcyjny gmach. To dziesiątki wystaw prezentowanych na całym świecie: od Parlamentu Europejskiego począwszy, a na polskich miasteczkach skończywszy. To cieszące się uznaniem projekty edukacyjne, wydawnicze, popularyzatorskie. To współpraca z najwybitniejszymi naukowcami z kraju i zagranicy. To wreszcie budowana dziś na warszawskiej Cytadeli wystawa stała MHP - jej otwarcie zaplanowane jest na 2026 r.” - czytamy we wpisie.

Resort kultury na czwartek 26 września zapowiedział konferencję prasową w siedzibie Muzeum Historii Polski.