Cichy i niezłomny

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2024 Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 120. rocznicę urodzin sekretarza dwóch prymasów, uznając jego pracę i posługę jako „metropolity poznańskiego, salezjanina, niezłomnego obrońcy wiary katolickiej, Kościoła i Polski wobec prześladowań komunistycznych, jednego z przywódców pokojowych zmagań Polaków o niepodległość".

Losy abp. Antoniego Baraniaka przestawia Czesław Ryszka, w młodości redaktor "Gościa Niedzielnego", w najnowszej książce "Misja i krzyż".

Warszawa pamięta abp. Baraniaka z niezłomnej postawy, która uchroniła Prymasa Tysiąclecia przed zarzutami i pokazowym procesem. Arcybiskup został aresztowany nocą z 25 na 26 września 1953 roku razem z kard. Wyszyńskim. Trzy lata spędził w Areszcie Śledczym na Mokotowie. Brutalne śledztwo to 145 przesłuchiwań, niekiedy po kilkanaście godzin w ciągu doby. Mimo tortur nie obciążył prymasa. Opuścił więzienie 30 października 1956, ponownie obejmując obowiązki sekretarza.

Te lata życia, choć bardzo istotne, to tylko jeden z wielu wątków podnoszonych przez Czesława Ryszkę. Autor we wstępie przyznaje, że podjął się z radością napisania biografii o abp. Baraniaku, którego podziwiał, przygotowując książkę o jego przełożonym, prymasie Hlondzie.

- Byłem pełen podziwu dla jego cichej, ale jak ważnej w Kościele w Polsce posługi - wyjaśnia autor, dodając, że choć sam osobiście go nie poznał, to z dokumentów i świadectw widać, że był osobą niezwykle skromną, dokładną i pracowitą, żyjącą w cieniu dwóch wielkich prymasów: Hlonda i Wyszyńskiego.

Monografia została zainspirowana książką ks. Jarosława Wąsowicza SDB wydaną przez IPN w 2022 roku. Z niej pochodzą szczególnie tematy dotyczące salezjańskich korzeni abp. Baraniaka.

W publikacji Czesław Reszka wnikliwie analizuje życie duchownego, odsłaniając jego kluczową rolę w kształtowaniu współczesnej historii Polski i podkreślając, że z oddaniem, zrozumieniem i dyplomacją załatwiał najpilniejsze sprawy związane z Kościołem w Polsce, zarówno na emigracji w trakcie II wojny światowej, jak i w czasie walki ze stalinowskim reżimem.

Biografia uwypukla też, że abp. Baraniak może inspirować kolejne pokolenia do walki o największe wartości: wolność, prawdę i wiarę.

- Bardzo potrzeba książek o abp. Baraniaku, osobie, która nie wyszła jeszcze do końca z cienia. Publikacja Czesława Ryszki jest tym bardziej cenna, gdyż jak zwykle u tego autora znajdziemy tu mnóstwo nieznanych lub mało znanych faktów, tworzących frapującą opowieść o człowieku nr 2 w polskim episkopacie w czasach, kiedy biskupi cieszyli się najwyższym autorytetem społecznym - ocenia Grzegorz Polak, zastępca dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

