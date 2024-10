Podczas uroczystej Eucharystii 6 października ks. Wojciech Drozdowicz, proboszcz w Lesie Bielańskim, podziękował wszystkim, którzy na przestrzeni lat tworzyli to miejsce i tym, którzy nadal je tworzą. – Kardynał Józef Glemp ustanowił tu parafię 2 października 1999 r. i pozwolił mi ją prowadzić „po swojemu”. Jestem mu bardzo wdzięczny. Nie ma dnia, bym się za niego nie modlił – mówił w homilii.

Docenił też pomoc UKSW, LO im. bł. R. Archutowskiego, Centrum Kultury Dobre Miejsce, AWF-u, Urzędu Dzielnicy Bielany, ks. Bogusława Jankowskiego, Fundacji „A kogo?” Ewy Błaszczyk, Józefa Wilkonia, przyrodników, w tym prof. Macieja Luniaka, dk. Jana oraz pracowników kościelnych i pustelnicy s. Miriam.

Ks. Drozdowicz przypomniał, że kiedyś na Bielany wstęp mieli tylko kameduli, a kobiety tylko w wyznaczone dni. - Teraz nasza parafia to 100-200 osób. Za to gości mamy znacznie więcej i to z całej Warszawy i okolicy - mówił proboszcz.

Kazanie przerywały brawa wiernych, które z kolei wzbudzały szczekanie przyprowadzonych psów.

Piknik po Eucharystii był połączeniem zabawy z edukacją ekologiczną. Zarówno dzieci, jak i dorośli mieli okazję poznać tajniki ochrony przyrody oraz posprzątać las.

Przygotowano też m.in. koncerty, konkursy edukacyjne dla dzieci oraz kiermasz rękodzieła i swojskiej żywności. Na miejscu można było kupić m.in. naturalne miody różnego rodzaju, zdrowe pieczywo na zakwasie, własnoręcznie wykonane ozdoby, biżuterię, czapki czy kubki.

Na scenie plenerowej wystąpiła Kapela Kłosy z Poznania, która specjalizuje się w prezentowaniu suit stylizowanych z całego kraju. W jej skład wchodzą zawodowi muzycy, którzy wraz z muzyką ludową przemierzyli świat. Natalia Haręża-Komorek i Dominika Kubera zagrały na skrzypcach, Miłosz Wojcieszak na klarnecie, a Mateusz Bałdyga na kontrabasie. Artyści wykonali muzykę tradycyjną zarówno z zachodnich, jak i wschodnich regionów Polski, z akcentami góralskimi.

Dla dzieci w ramach cyklu „Niedzielne bajeczki” Teatr Eden wystawił „Arkę Nowego”. Dla wszystkich była grochówka z kuchni polowej. Otwarto też wystawę plenerową Adama Warzyszyńskiego pt. „Ulotne piękno Łazienek Królewskich”. Prace, dorobek dwóch lat działań artystycznych autora, umieszczono na ogrodzeniu i są uszeregowane według pór roku.

Wydarzenie zorganizowali Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce, parafia bł. Edwarda Detkensa i Urząd Dzielnicy Bielany.