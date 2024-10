Inauguracja nowego roku akademickiego w Akademii Katolickiej w Warszawie zgromadziła wielu studentów, wykładowców i duchownych.

Kardynał Kazimierz Nycz w homilii poruszył temat sztucznej inteligencji, podkreślając potrzebę refleksji nad jej rolą we współczesnym świecie.

- Uczelnia katolicka powinna być miejscem refleksji i namysłu nad pytaniami metaproblemowymi, czyli poprzedzającymi te wszystkie szczegóły, które dotyczą pracy i rozwoju sztucznej inteligencji.

Msza Święta na rozpoczęcie roku akademickiego w AKW.

Gość Warszawski

Kardynał odwołał się do fragmentu Ewangelii o Marcie i Marii, aby podkreślić znaczenie równowagi między kontemplacją a działaniem, zarówno w życiu osobistym, jak i w kontekście nowych technologii.

- Chodzi o to, żebyśmy z jednej strony nie popadli w aktywizm, w którym brakuje czasu na myśl, refleksję, na modlitwę, albo żebyśmy z drugiej - nie uciekali od życia i jego problemów w kierunku źle pojętej kontemplacji. Chodzi o to, żeby młode pokolenie dzieci - które określamy jako pokolenie "Z" i które już jest kształtowane z komórką w ręku prawie od kołyski - miało czas, ochotę, miało przewodników, którzy po tej refleksji, po tej swoistej kontemplacji duchowo-religijnej będą ich prowadzić także w odniesieniu do pytań, które przedstawiają te nowe środki, nowe narzędzia i media społecznościowe - mówił kard. Nycz. - Ta Akademia jest darem dla Kościoła warszawskiego i ościennych diecezji, bo korzystają z niej i seminaria duchowne, i katolicy świeccy, którzy w różnych formach studiów przygotowują się do tego, by w swoich parafiach, wspólnotach i diecezjach budować Kościół, który jest mistycznym Ciałem Jezusa Chrystusa. Gromadzi nas tutaj troska i odpowiedzialność za Kościół, które w trzeciej dekadzie XXI wieku są wezwaniem i zadaniem pierwszorzędnym - dodał.

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Katolickiej w Warszawie

Gość Warszawski

Metropolita warszawski przywołał postać błogosławionego Carlo Acutisa, jako wzór do naśladowania w wykorzystaniu nowych technologii do ewangelizacji. Mówił o nim jako młodym człowieku, który "potrafił połączyć głęboką wiarę z pasją do internetu i nowych technologii". Zwrócił uwagę na to, że internet i media społecznościowe mogą być skutecznym narzędziem ewangelizacji, jeśli są używane w odpowiedzialny i przemyślany sposób. Zachęcał studentów i wykładowców Akademii Katolickiej do pójścia w ślady błogosławionego Carla i wykorzystania swoich umiejętności oraz wiedzy do głoszenia Ewangelii w erze cyfrowej.

- Musimy wykorzystywać te narzędzia, które nam daje świat współczesny, także w naszym pokoleniu. Dlatego te studia, które rozpoczynacie, są tak ważne. Nie mówcie tylko nigdy, że to się nie uda. Nie mówcie nigdy, że to jest trudne. Nie mówcie nigdy, że zawsze tak było - bo tak mówią tylko ci, którzy w życiu mało albo nic nie osiągają. Uwierzcie w wyzwania nowych czasów. Studia w Akademii Katolickiej w Warszawie mają służyć temu, żeby was wszystkich przygotować do głoszenia Ewangelii - dodał.

Rektor AKW ks. prof. Krzysztof Pawlina porównał życie akademickie do podróży pociągiem. Podkreślił rolę uczelni w inspirowaniu studentów do obserwacji i odkrywania świata, "wyglądania przez okno".

- Zadaniem uczelni jest nie tylko opisywanie świata, ale zaintrygowanie nim, zaproszenie do obserwacji, podziwu i odkrywania rzeczy nowych - mówił.

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Katolickiej w Warszawie 2. cz.

Gość Warszawski

Zwrócił uwagę na potrzebę wskazywania studentom kierunku w "rozpędzonym świecie" oraz rozwijania w nich umiejętności refleksji i wyciszenia.

- Cisza jest twórcza, refleksyjna, czasem niepokojąca. I zdarza się, że od niej po prostu uciekamy. Nie jest łatwo nauczyć się ciszy - dodał, apelując do wykładowców, aby byli przewodnikami dla studentów w podróży w stronę piękna i mądrości, a także do wszystkich, aby "spoglądali przez otwarte okna", przez które "widać życie".

Wykład inauguracyjny pt. "Biblioteka jako wszechświat" wygłosił dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.