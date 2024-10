Pierwszy tramwaj dotarł do Świątyni Opatrzności Bożej

Pod koniec zeszłego tygodnia firma Budimex, główny wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa, zgłosił przejezdność nowego torowiska wzdłuż ul. Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej, a także gotowość do podania napięcia w sieci trakcyjnej. Dlatego pracownicy Tramwajów Warszawskich przystąpili do sprawdzenia faktycznej gotowości całej 6,5-kilometrowej trasy do próbnych przejazdów – w tym, czy torowisko jest właściwie oczyszczone i czy nic nie zalega w jego skrajni.

Po tramwaju pomiarowym na trasę, również w ramach testów, wyjechały Hyundaie, które w przyszłości będą wozić pasażerów do Wilanowa. W najbliższych dniach zaplanowano intensywne testy całej infrastruktury tramwajowej. Ostatni raz tak długą trasę – łącznie ok. 13 km toru pojedynczego – oddawano do użytku kilkadziesiąt lat temu.

Szczególnej uwagi będzie wymagał terminal przy Branickiego. Powstał tam skomplikowany układ torów i rozjazdów. Pracownicy Tramwajów Warszawskich muszą przetestować wszystkie możliwe sytuacje ruchowe – zarówno planowe, jak i awaryjne. W sumie do sprawdzenia jest ponad 100 różnych scenariuszy. Z nową infrastrukturą muszą zapoznać się także wyznaczeni motorniczowie.

W najbliższym czasie Zarząd Transportu Miejskiego zaprezentuje nowy układ linii tramwajowych i autobusowych. W pierwszych miesiącach funkcjonowania nowych linii tramwajowych nie zostanie jeszcze wprowadzony docelowy czas przejazdu. Tramwaje wciąż będą przejeżdżać obok placu budowy, funkcjonować będą tymczasowe przejazdy przez torowisko, a na skrzyżowaniach wprowadzone będą stałoczasowe programy sygnalizacji świetlnej. Zasadnicze prace przy układzie drogowym mają zakończyć się, zgodnie z obowiązującym aktualnie harmonogramem, na przełomie III i IV kwartału 2025 r.