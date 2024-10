Ks. Jerzy w Sejmie

Podczas Mszy św. w kapicy sejmowej kard. Nycz mówił, by uczyć się od ks. Jerzego głosić całym sobą Ewangelię miłości, bronić godności człowieka i zło dobrem zwyciężać.

- Te sprawy były aktualne 40 lat temu i są aktualne także dzisiaj. W głównej modlitwie o ks. Jerzym prosimy o trzy rzeczy: abyśmy się od niego uczyli głosić Ewangelię miłości, bo nie ma innej, byśmy potrafili stawać w obronie godności człowieka we wszystkich jej wymiarach, i trzecie - byśmy zwyciężali zło dobrem. Wszelki inny sposób zwyciężania zła kończy się albo wojną, albo głębokim rozłamem, a w każdym razie zawsze spiralą zła - przestrzegał kardynał.

Mówił, że te zasady dotyczą każdego człowieka, a nie tylko parlamentarzystów, oraz że nikt nie chce wrócić do rzeczywistości stanu wojennego.

- Ale też nie można przymykać oczu, że teraz człowiek jest zagrożony w wielu wymiarach. Przede wszystkim przez wielki redukcjonizm, czyli próbę odcięcia człowieka od transcendencji, od Stwórcy i postawienia go czasem niejako w miejscu Pana Boga, żeby stał się dla siebie punktem odniesienia - mówił metropolita warszawski.

Przypomniał, że ks. Popiełuszko w myśl nauki Prymasa Tysiąclecia i Jana Pawła II podkreślał, że człowiek uznając wielkość Stwórcy, nie zostaje „pomniejszony”, a jeszcze bardziej rośnie jego godność.

Kardynał podziękował parlamentarzystom, że zgodzili się na wprowadzenie relikwii do tak szczególnego miejsca, jakim jest kaplica sejmowa.

- To znaczy, że przyjmujecie znak obecności świętego. Nie chodzi o to, by czcić maleńki kawałek doczesnych szczątków zmarłego. Wiemy i wierzymy, że ks. Jerzy jest uwielbiony w niebie. Czcimy ten mały znak, by Bóg był uwielbiony w swoich świętych. One mają wam przypominać osobę, życie, dokonania błogosławionego, ale przed wszystkim, by się przez jego wstawiennictwo modlić do Boga w bieżących sprawach, a równocześnie próbować go naśladować - nauczał.

Katarzyna Kwaczyńska/Kancelaria Sejmu

W Mszy św. uczestniczyła rodzina błogosławionego, ale też marszałek Sejmu Szymon Hołownia, szef kancelarii Sejmu Jacek Cichocki i wspólnota Palnik, która modli się za parlamentarzystów.

Na posiedzeniu Sejmu posłowie przez aklamację i w obecności członków rodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki przyjęli uchwałę, by uczcić pamięć kapelana „Solidarności” w 40. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Podkreślono, że ks. Jerzy "jest jednym ze współczesnych bohaterów naszej wolności - jego działalność była czynną walką o niepodległość i godność polskiego narodu”.