Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego przeszedł metamorfozę w ramach rewitalizacji przeprowadzonej przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Ponownie udostępniono go w lipcu ubiegłego roku. Od tego czasu otrzymał już kilka znaczących wyróżnień. Miejsce to zdobyło trzy Nagrody Architektoniczne Prezydenta Warszawy, w tym za rozwiązania ekologiczne oraz Grand Prix Nagrody Architektonicznej „Polityki”. Otrzymał również nagrodę w konkursie LILA – Landezine International Landscape Award, czyli jednym z najważniejszych konkursów dotyczących realizacji w dziedzinie przestrzeni publicznej i architektury krajobrazu. Teraz park uhonorowano Europejską Nagrodą za Przestrzeń Publiczną w Miastach. To konkurs, który organizowany jest co dwa lata.

Kopiec Czerniakowski powstał z gruzu Warszawy zburzonej w czasie II wojny światowej. Park Akcji „Burza” jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców stolicy. Jego przestrzeń zagospodarowano zgodnie z historyczną symboliką tego miejsca, a także z myślą o przyrodzie. Odwiedzający znajdą tam m.in. ekspozycję historyczną, opowiadającą o odbudowie Warszawy; wąwozy wykonane z gruzobetonu i kładkę wśród drzew. Dla najmłodszych przygotowano strefę rekreacyjną. Na szczycie kopca można podziwiać nie tylko odnowiony symbol Polski Walczącej, ale również widok na miasto.

Dzięki inwestycji w parku przybyło zieleni. Posadzono tam ponad 450 młodych drzew parkowych i około 8,5 tys. sadzonek drzew leśnych, a także liczne krzewy i byliny gatunków rodzimych. Ponad 2 tys. dodatkowych roślin pojawiło się na placu wejściowym od strony ulicy Bartyckiej. W parku zachowano też strefy dzikiej przyrody o ograniczonej dostępności dla człowieka.