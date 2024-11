Jak dojechać na cmentarze?

1 listopada – 27 linii cmentarnych na warszawskich ulicach, odjazdy co 1–5 minut w godz. 7–19, a na Powązki do godz. 21. W sumie 1,3 tys. autobusów. Będą też dodatkowe tramwaje i więcej kursów metra. Dlatego na stołeczne nekropolie najlepiej wybrać się korzystając z komunikacji miejskiej – zwłaszcza że okolice Powązek, cmentarzy Północnego i Bródnowskiego zostaną wyłączone z ruchu.

Niektórymi ulicami w sąsiedztwie nekropolii przejadą wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej, taksówki oraz pojazdy osób dojeżdżających do posesji i posiadaczy identyfikatorów wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Wprowadzone zostaną ograniczenia w parkowaniu – samochody będzie można zostawić w wyznaczonych miejscach. Ruchem pokierują policjanci.

Już od 28 października kursują autobusy linii C40, które podjeżdżają także przed bramę główną Cmentarza Północnego. Autobusy linii 110 zatrzymują się na ulicy Wólczyńskiej w pobliżu bramy południowej, a linii 250 dodatkowo – w godzinach 9–17 – przed bramą zachodnią Cmentarza Północnego. Na trasę wyjechały również autobusy 409.

Największe zmiany w ruchu zostaną wprowadzone w piątek 1 listopada. Tego dnia kierowcy nie przejadą ulicami wokół cmentarza Bródnowskiego: św. Wincentego, Odrowąża, Wysockiego i Matki Teresy z Kalkuty. Na dwóch ostatnich zostaną zorganizowane parkingi. Z kolei wybierający się na cmentarze Wojskowy i Powązkowski nie przejadą ulicami Powązkowską i Okopową w sąsiedztwie nekropolii. Na jezdni ulicy Okopowej w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław”, pomiędzy Anielewicza i Dziką, będzie można zostawić samochód.

Odwiedzający groby na cmentarzu Północnym nie pojadą ulicą Wólczyńską, od alei Reymonta do Wóycickiego. Trwa przebudowa zbiegu ulic Arkuszowej i Estrady – ta druga ulica jest zamknięta po obu stronach skrzyżowania. Do parkingu przy bramie głównej cmentarza będzie można dojechać ulicą Wóycickiego od Pułkowej. Na parkingi przy bramach Zachodniej i Południowej – ulicą Trenów.

W weekend 2 i 3 listopada kierowcy nie przejadą ulicami św. Wincentego przy Cmentarzu Bródnowskim oraz Wólczyńską od Arkuszowej do Wóycickiego. Szczegóły dotyczące organizacji ruchu przy poszczególnych nekropoliach można znaleźć w serwisie Infoulice Warszawa.

W piątek, 1 listopada, na warszawskie ulicy wyjadą dodatkowe linie tramwajowe C1, C4 i C6 oraz autobusowe C07, C09, C11, C12, C13, C14, C15, C20, C22, C27, C37, C40, C47, C50, C51, C56, C69, C70, C80, C81, C84, C88, C89 i C90. Niektóre z nich będą kursowały z częstotliwością nawet co 1–2 minuty. Linie cmentarne wyjadą na trasy między godzinami 7.00 a 19.00. Wyjątkiem są linie C11, C22 i C80, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego – będą jeździły aż do godziny 21.00.

Dużą część pasażerów przewiezie także metro, które 1 listopada będzie kursowało co 3 minuty na linii M1 oraz co 3 minuty i 30 sekund na linii M2. W sumie razem z normalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice wyjedzie wtedy około 1300 autobusów i 250 tramwajów. Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy zadbają, by pasażerowie sprawnie i bezpiecznie dotarli do celu.

Szczegóły związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w piątek 1 listopada można znaleźć na stronie wtp.waw.pl.

Także w sobotę i niedzielę, 2 i 3 listopada, na trasy wyjadą linie cmentarne – tramwaje: C1, C4 i C6 oraz autobusy: C09, C13, C40 i C84. Częściej niż zwykle w weekendy będą kursowały tramwaje linii 3 oraz autobusy linii: 169, 173, 180, 181, 183, 186 (tylko 2 listopada), 189, 500. Do obsługi linii 13 i 27, a także: 110, 122, 169, 173, 181, 183, 212, 250 zostaną skierowane pojazdy o większej pojemności. By łatwiej dojechać na cmentarze na liniach: 110, 161, 173, 250, 409, 500, 737, L-4 i L-5, zostaną wprowadzone korekty tras. W sobotę i niedzielę 2 i 3 listopada tramwaje będą kursowały według sobotnich rozkładów jazdy, a autobusy i metro według standardowych rozkładów dla tych dni. Dodatkowe informacje o kursowaniu komunikacji miejskiej 2 i 3 listopada znajdują się na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.