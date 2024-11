Konsekracja nowego biskupa

Konsekrację biskupa nominata Tomasza Sztajerwalda zaplanowano na sobotę 7 grudnia o godz. 11 w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze.

Głównym konsekratorem będzie nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi.

Przypomnijmy, że ks. dr Tomasz Sztajerwald w swoich pierwszych słowach po ogłoszeniu komunikatu w kurii praskiej powiedział, że do swojej nominacji pochodzi z pokorą i posłuszeństwem.

– Niektórzy zastanawiają się, jak to jest i co przeżywa się w momencie, kiedy Ojciec Święty daje taką nominację. Faktycznie jest to moment, w którym trzeba szybko sobie odpowiedzieć na pytanie, czy odbieram to jako wyraz woli Bożej, chcę ją pełnić, czy też nie. Ja tę nominację odbieram jako właśnie kwestię decyzji Ojca Świętego, która jest wyrazem woli Bożej. Bardzo za nią dziękuję w pokorze – powiedział.

Jak podkreślił biskup Romuald Kamiński, diecezji potrzebny jest drugi biskup pomocniczy.

– Na niewielkim terytorium mieszka ponad milion dwieście tysięcy osób. Rozumiemy, że jest do kogo iść z posługą – zaznaczył.