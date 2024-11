W Świątyni Opatrzności Bożej odbyła się uroczysta Msza św. z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, który skupił się na zagadnieniu prawdy i jej związku z wolnością.

Msza św. w Narodowe Święto Niepodległości w Świątyni Opatrzności Bożej

Gość Warszawski

Eucharystia zgromadziła licznych wiernych, w tym przedstawicieli władz państwowych i wojskowych. W liturgii uczestniczyli prezydent Andrzej Duda wraz z żoną, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a także m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz szef NIK Marian Banaś.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczęło zapalenie przez prezydenta Dudę Świecy Niepodległości, ofiarowanej Warszawie przez papieża Piusa IX w 1867 roku.

Zapalenie Świecy Niepodległości

Gość Warszawski

- Rozpoczęliśmy naszą Mszę św. od zapalenia symbolicznej świecy, którą 50 lat przed odzyskaniem wolności papież dał kardynałom z Polski po kanonizacji Jozafata Kuncewicza, żeby była światłem ku niepodległości. Dzisiaj zapalamy ją jako światło na drogach niepodległości, którą - Bogu dzięki - mamy. Wiemy, że to światło, symbol tej świecy jest nam wszystkim potrzebne, bo światło w Ewangelii, światło Jezusa Chrystusa jest znakiem Jego samego: "Ja jestem światłem i życiem". To jest to światło, którego nie wolno się wstydzić, bo ono nam jest potrzebne, żeby nam rozświetlało nasze drogi, drogi naszych wartości, drogi naszej wolności. Modlimy się za ojczyznę, a jest się za co modlić - powiedział kard. Kazimierz Nycz na początku Mszy św.

Nawiązując do słów Jana Pawła II o prawdzie, która wyzwala, bp Lechowicz podkreślił, że "prawdziwa wolność opiera się na prawdzie". Przywołał również postać ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika za prawdę, który oddał życie w walce z kłamstwem systemu totalitarnego. - Odejście od prawdy prowadzi do zniewolenia, zarówno osobistego, jak i społecznego - mówił biskup. Wskazał na współczesne zagrożenia dla prawdy, takie jak relatywizm i próby zastąpienia Boga przez człowieka. - Człowiek nie godzi się być stworzeniem, aspiruje do roli stwórcy - mówił, przywołując próby decydowania o życiu i śmierci, a także redefiniowania małżeństwa i rodziny.

Biskup Lechowicz zaapelował o spójność między myśleniem a działaniem, by unikać hipokryzji i zgorszenia. Podkreślił, że kłamstwo i manipulacja niszczą relacje międzyludzkie i wspólnotę. - Troska o prawdę wiąże się z odpowiedzialnością za innych i budowanie wspólnoty opartej na prawdzie - przekonywał.

W homilii nie zabrakło również odniesień do historii Polski. Biskup przywołał słowa marszałka Józefa Piłsudskiego o potrzebie jedności w obliczu zagrożenia. Zaapelował o czujność, by nie ulec pokusie odejścia od prawdy i fałszywej wolności.

Prezydent Andrzej Duda w Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie

Gość Warszawski

Na zakończenie bp Lechowicz zacytował słowa Jezusa: "Uważajcie na siebie", wzywając do budowania relacji z Bogiem, z samym sobą i z innymi w oparciu o prawdę. - Wówczas będzie dochodzić do naszych uszu piękna i czysta melodia wolności - zakończył.

Zwieńczeniem całodziennych uroczystości będzie wieczorny koncert patriotyczny "Z Polskich Gór ku Wolności" w Świątyni Opatrzności Bożej o godz. 17. Wystąpią Mała Armia Janosika z Podhala oraz soliści Karolina Leszko, Karolina Jasińska i Marcin Wortmann. Koncert zamknie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych wraz z Chórem i Orkiestrą Archikatedry Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego.