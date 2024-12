Ile światła, tyle dobra

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to najbardziej znana i najdłużej trwająca akcja Caritas w Polsce. Środki pozyskane z dystrybucji świec przeznaczamy na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin w Polsce. Ponad 50 mln świec udało się rozprowadzić w ciągu tych trzech dekad trwania projektu – mówi Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca dyrektora Caritas Polska.

31. edycja akcji zainaugurowana została w kaplicy ekumenicznej na Stadionie Narodowym. Od 25 lat Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest we współpracy z Prawosławnym Metropolitalnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos oraz Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

– Płomień świecy to dar serca, który zmienia życie wielu osób, przynosi nadzieję i miłość. W chorobie i nieszczęściu najważniejsza jest pomoc, bliskość drugiego człowieka. Im więcej światła, tym więcej nadziei – podsumowuje Wanda Falk, dyrektor generalny Diakonii Polskiej.

W akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom włączają się wszystkie diecezje w Polsce. Dwa miliony świec rozdystrybuowane zostanie w 10 tysiącach parafii. Zaangażowanie ludzi i popularność akcji przekładają się na skalę pomocy udzielanej dzieciom. Pieniądze z dystrybucji świec Caritas przeznaczane są przede wszystkim na krajowe programy pomocowe w ramach projektu Caritas Dzieciom. Caritas Dzieciom to kompleksowy, oparty na wieloletnich doświadczeniach projekt wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Obejmuje m.in. organizację letniego wypoczynku, wsparcie edukacyjne i rozwojowe oraz codzienną opiekę w placówkach świetlicowych, do których przychodzą m.in. dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach Caritas Dzieciom organizowane są między innymi: Wakacyjna Akcja Caritas, czyli kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (w 2024 roku z letniego wypoczynku skorzystało łącznie ponad 18 tysięcy dzieci), programy stypendialne Skrzydła i Dwa Talenty dla dzieci uzdolnionych i potrzebujących wsparcia materialnego oraz coroczna akcja Tornister Pełen Uśmiechu, w ramach której dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia otrzymują plecaki z kompletną wyprawką szkolną. W roku 2023 wyprawki otrzymało 4,5 tysiąca najmłodszych. Poza programami środki z WDPD wspomagają również codzienną działalność ok. 500 placówek prowadzonych przez Caritas diecezjalne: świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka, domów samotnej matki i hospicjów dla dzieci. Każda diecezjalna Caritas niezależnie decyduje o tym, jak rozdysponuje pieniądze pozyskane z dystrybucji świec. Dzięki temu pomoc jest dostosowana do potrzeb dzieci w regionach całego kraju i służy rozwiązywaniu konkretnych problemów najmłodszych.

Prawosławna Eleos rozprowadzi w tym roku 15 tys. świec, a Diakonia – 9 tysięcy kolejnych.

– Zawsze będą ludzie, którzy potrzebują tego, by światło zajaśniało w ich życiu, a ciepło ogrzało ich zmarznięte dłonie. W tym roku postanowiliśmy nadać naszej akcji hasło "Świeca pokoju i nadziei". Tak mało jest pokoju w tym świecie. Kolejne wojny, kolejne nieszczęścia. Nie tylko te wojny międzynarodowe, gdzie cierpią całe narody, ale jak się często okazuje trwa wojna w naszych domach, w naszych społecznościach. Pragniemy, by przez tę święcę, w jej płomieniu, spłonęło to wszystko, co nas dzieli. By w końcu pokój zagościł i ogrzał nas. A nadzieja? Spójrzmy na osoby, które doświadczyły powodzi. Zbliża się zima, ale oni mają nadzieję, że zdążą podremontować domy, że zdążą wymienić elektrykę, że będą przygotowani. Ta świeca również im ma nieść nadzieję, że o nich nie zapomnimy, że dalej będziemy ich wspierać. Nie zapomnimy. Podobnie jak w Kościele rzymskokatolickim, jak w Caritas, opiekujemy się dziećmi: stypendia, wsparcie, edukacja, ale jednocześnie nie możemy zapomnieć o rodzinie, w której żyje dziecko, ponieważ nie da się uszczęśliwić dziecka, jeśli dalej będzie ono trwało w nieszczęśliwym środowisku. Rodzina również musi otrzymać wsparcie, a więc całe rodziny są wspierane dzięki tym świecom. A skoro mówimy o pokoju, to również część tych środków jest przeznaczona, by zakupić świąteczne upominki i wysłać je do braci na Ukrainie, aby oni w tych trudnych chwilach również mieli swój płomień pokoju i nadziei. Ważne, by ten gorący płomień pokoju i nadziei płonął w naszych sercach i w naszych domach – dodał ks. Doroteusz Sawicki z prawosławnej Eleos.

W adwentowej akcji swój udział mają również harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, dzięki którym Betlejemskie Światło Pokoju trafia do tysięcy domów i instytucji w całym kraju. Polscy harcerze odbierają płomień od słowackich skautów od 1991 roku, a od 1994 roku włączają się w akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Na świecach Caritas przenoszą płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. W tym roku nie będzie to możliwe z powodu działań wojennych na tym terenie, dlatego ogień dotrze do Polski 15 grudnia z Górnej Austrii. Następnie harcerze zaniosą płomień do miejsc opieki, instytucji, a także do kościołów, z których każdy będzie mógł w Wigilię sam odebrać płomień i przynieść do swojego domu.

Jak wesprzeć Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom? Można to zrobić, odbierając świecę Caritas w parafii lub placówce Caritas, robiąc przelew BLIK na telefon o treści SWIECA przesłany pod numer +48 668 07 00 00 lub dokonując płatności online lub wypełniając przelew – dane stronie caritas.pl/swieca.

Od 1996 roku część środków z akcji WDPD przeznaczana jest także na pomoc dzieciom żyjącym w najuboższych regionach świata. Dzięki ofiarności Polaków w ubiegłych latach udało się m.in. odbudować szkołę w syryjskim mieście Aleppo, zniszczoną na skutek działań wojennych, zorganizować dożywianie dzieci w dotkniętej kryzysem humanitarnym Wenezueli, wesprzeć budowę przedszkola dla ok. 180 dzieci z rodzin zamieszkujących najbiedniejsze dzielnice Jaunde w Kamerunie czy dofinansować dożywianie dzieci na Madagaskarze i w Burkina Faso. W 2023 roku 10 groszy z każdej świecy Caritas Polska przeznaczyła na dofinansowanie programów żywnościowych dla dzieci z Etiopii, gdzie głodu doświadcza niemal co czwarta osoba.