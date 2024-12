Czarny Gabinet, mieszczący się na pierwszym piętrze Domu Arcybiskupów Warszawskich, ma niezwykłe znaczenie historyczne i duchowe. Jego nazwa pochodzi od eleganckich mebli w kolorze hebanu, które zachowały swój pierwotny wygląd od czasów kard. Stefana Wyszyńskiego. To właśnie tutaj prymas Polski prowadził swoją codzienną pracę, organizując audiencje dla duchownych oraz zagranicznych gości.

Gabinet ten stał się również świadkiem wielu kluczowych momentów w historii Polski. W 1953 roku, podczas brutalnego aresztowania kard. Wyszyńskiego, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa weszli z nim do jego prywatnych pokoi, w tym do Czarnego Gabinetu. To w tym pomieszczeniu na biurku leżały dokumenty, które prymas miał jeszcze w chwili aresztowania uporządkowane i podpisane. Ten tragiczny epizod zapoczątkował trzyletnie internowanie kardynała, co miało istotne konsekwencje dla Kościoła oraz życia społecznego w Polsce.

Czarny Gabinet pamięta także niezwykłe chwile, jak ta z 1958 roku, gdy ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, otrzymał swoją nominację biskupią z rąk kard. Wyszyńskiego. Gabinet stał się więc świadkiem siły polskiego Kościoła w trudnych czasach. Nic dziwnego, że właśnie to miejsce wybrano na miejsce uroczystości kanonicznego objęcia archidiecezji przez nowego metropolitę warszawskiego abp. Adriana Galbasa. Wydarzenie, choć kameralne, ma doniosłe znaczenie.

Kanoniczne objęcie Archidiecezji Warszawskiej przez abp. Adriana Galbasa

Archidiecezja Warszawska

O godz. 9 w obecności Kolegium Konsultorów, kanclerza kurii oraz administratora apostolskiego archidiecezji warszawskiej, dotychczasowego metropolity, kard. Kazimierza Nycza, abp Adrian Galbas przedstawił bullę nominacyjną. Po jej odczytaniu, każdy z uczestników uroczystości sam zapoznał się z dokumentem, a kanclerz kurii sporządził protokół, podpisany następnie przez uczestników uroczystości. Tym samym abp Adrian Galbas objął urząd arcybiskupa metropolity warszawskiego. Ingres, następujący po kanonicznym objęciu diecezji „Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów” określa jako „Przyjęcie biskupa w jego kościele katedralnym”. Podczas Mszy św. kanclerz kurii ponownie odczyta wobec wiernych bullę nominacyjną i okaże ją wszystkim wiernym.