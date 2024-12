Patroni roku 2025 na Mazowszu wybrani!

Sejmik Województwa Mazowsza zdecydował o ogłoszeniu roku 2025:

- Rokiem Adama Chętnika, etnografa, muzealnika, działacza społecznego i politycznego, miłośnika i badacza kultury kurpiowskiej, walczącego o niepodległość Polski i tożsamość narodową Polaków, który zmarł w Warszawie 29 maja 1967 roku. Tworzył także poezję, był muzykiem amatorem grającym na kilku instrumentach, twórcą i reżyserem zespołu pieśni i tańca oraz lutnikiem. Do stolicy przyjechał w 1908, by uczestniczyć w kursi pedagogicznym uprawniający do pracy w szkolnictwie prywatnym. Tu poznał żonę, z którą ślub wzięli w kościele Najświętszego Zbawiciela. Został pochowany na cmentarzu w Nowogrodzie, z którego pochodził. Uhonorowanie przyznano w 140. rocznicę jego urodzin.

- Rokiem Aleksandra Gierymskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy XIX w., prekursora polskiego impresjonizmu, obserwatora i kronikarza życia codziennego XIX-wiecznej Warszawy, który w stolicy urodził się w 1850 roku. Z Warszawa i Rzymem związał swoje życie. Uhonorowanie przyznano w 175. rocznicę jego urodzin.

- Rokiem Stanisława Wilhelma Lilpopa, przemysłowca i fotografika, jednego z założycieli miasta-ogrodu, czyli Podkowy Leśnej, który przyszedł na świat i zmarł w Warszawie. Działał na rzecz Grodziska Mazowieckiego. Jest pochowany w Brwinowie. Uhonorowanie przyznano w 95. rocznicę jego śmierci.

- Rokiem Tadeusza Sygietyńskiego, kompozytora, dyrygenta, pedagoga muzycznego, założyciela Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, przez lata związanego z Warszawą. Uhonorowanie przyznano w 70. rocznicę jego śmierci.

Propozycje do nadania patronatu na 2025 roku mogły składać jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także instytucje kultury m.in. muzea, teatry, biblioteki, ośrodki kultury oraz uczelnie wyższe działające na terenie Mazowsza do 30 września 2024 roku.

Spośród zgłoszeń spełniających wymogi formalne, Sejmik Województwa Mazowieckiego mógł dokonać wyboru wyboru patrona, patrona zbiorowego lub wydarzenia w celu ustanowienia roku 2025 na Mazowszu jego nazwą lub imieniem.

Wyróżnienie i uhonorowanie czterech Polaków oznacza, że w przyszłym roku będą organizowane różnego rodzaju wydarzenia kulturalne ukazujące ich dorobek, a także związane z nimi miejsca na terenie Mazowsza.