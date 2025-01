Abp Galbas w Laskach: Zawsze były dla mnie Kościołem, jakiego pragnę

Bardzo się cieszę, że to właśnie jedno z pierwszych miejsc, które mogłem odwiedzić po objęciu posługi metropolity warszawskiego. To ma dla mnie bardzo duże znaczenie osobiste - mówił metropolita warszawski abp Adrian Galbas SAC w szkole podstawowej dla dzieci niewidomych w Laskach.

Wziął udział w spotkaniu adwentowym, na które uczniowie przygotowali program medytacyjny złożony z fragmentów Pisma Świętego, scen biblijnych oraz pieśni liturgicznych. - Laski zawsze były dla mnie takim Kościołem, jakiego pragnę, jakiego potrzebuję. Kościołem, który ma otwarte ręce, a nie zaciśnięte pięści. Kościołem, który bardzo na serio traktuje Ewangelię. Nie jako mit, nie jako bajkę i nie zadanie nie do wykonania, ale jako drogę możliwą dla każdego - powiedział abp Galbas.

Abp Galbas podkreślił znaczenie Adwentu, którym "tak naprawdę jest całe nasze życie". - Ostatecznie ono jest przechodzeniem przez rozmaite mroki, przez rozmaite ciemności. Dla niektórych one są bardziej gęste, dla niektórych mniej, ale to jest przechodzenie do światła, którym będzie spotkanie z Bogiem twarzą w twarz. Oby całe nasze życie, ten Adwent życia, to była taka postawa czuwania. Nie czekania, bo czekanie jest bierne. Czekanie jest męczące. Czekanie jest trudne. Czy lubicie czekać? Ja bardzo nie lubię czekać - mówił.

Wyjaśnił, że "czuwać to znaczy mieć wyczulone wszystkie możliwe zmysły i całą swoją uwagę, bo nie wiadomo, z której strony przyjdzie impuls”. Abp Galbas odwiedził też kaplicę, gdzie modlił się przy relikwiach bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki ośrodka w Laskach.