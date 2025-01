Cuda św. Józefa

Twórcy filmu wyruszają w międzynarodową podróż, by zbadać, czy św. Józef jest współcześnie bardziej obecny w świecie niż w czasach, kiedy żył. Przemierzają sanktuaria pod wezwaniem ziemskiego opiekuna Jezusa, gdzie mówi się też o mało znanych objawieniach św. Józefa. Z kamerą szukają odpowiedzi na pytania: kim był człowiek, którego sam Bóg wybrał na ziemskiego ojca dla swojego Syna? Jak to się dzieje, że kult św. Józefa jest obecny na całym świecie, a kościoły pod jego wezwaniem znajdują się nawet w krajach, w których chrześcijanie są prześladowani? Jaką rolę pełnił św. Józef w objawieniach fatimskich?

W filmie ukazane są liczne świadectwa nawróceń, uzdrowień i działania świętego w życiu konkretnych osób. Nie są one może spektakularne, ale głębokie i pokazują m.in., jak zmieniło się czyjeś życie rodzinne po nawróceniu męża.

W filmie jest wiele wskazówek, jaki powinien być współczesny ojciec. Do tego wątku nawiązuje też tytuł. Produkcja pokazuje, jakie jest serce kochającego ojca na wzór św. Józefa, a tak naprawdę Pana Boga.

Odkryte w filmie historie to opowieść o dobru, nadziei, rodzinie, o wielkiej miłości do Maryi i Jezusa oraz sile opartej na pełnym zawierzeniu woli Boga. Uświadamiają one, że św. Józef to otwarte morze łaski Pana Boga, gigant wiary, do którego wierzący mają dostęp na wyciągnięcie ręki.

Pierwsi widzowie obiecywali przejść piechotą do sanktuarium św. Józefa na Kola ze swojego kościoła, bo film pobudza do wiary przez pokazanie niezwykłości świętego, ale też dzieł misyjnych czy charytatywnych, które przybrały ziemskiego Opiekuna Jezusa za swojego patrona.

W Warszawie film można od 14 stycznia oglądać w kinie Wisła.

26 stycznia o godz. 16 pokaz zaplanowano w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce przy ul. Dewajtis 3. Wzbogaci go dyskusja prowadzona przez o. Marka Kotyńskiego CSsR, filmoznawcę.

Od 1 lutego film będzie prezentowany w kinie Helios (w Warszawie przy al. Jerozolimskich 179 i w Wołominie przy ul. Geodetów 2).

Film przygotowała wytwórnia Goya Producciones z Hiszpanii, która zajmuje się popularyzowaniem świętych, chrześcijaństwa i przekazu Ewangelii. Jego premiera światowa odbyła się 18 marca 2022 roku. Wyreżyserował go Andrés Garrigó, a scenariusz przygotował Josepmaria Anglès.

