Lednica i Festiwal Życia w Kokotku w tym roku również łączą siły

„Zawsze w górę” – to hasło tegorocznego spotkania młodych na polach w Lednicy, które odbędzie się 7 czerwca. - Przechodząc przez Bramę Rybę robimy ten pierwszy krok, by później znaleźć się na Festiwalu Życia w Kokotku – podkreślił 16 stycznia w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie o. Tomasz Nowak OP, dodając, że to ważny rok dla dominikanów, ponieważ wiąże się z kanonizacją ich patrona, którym jest Pier Giorgio Frassati – świecki dominikanin, patron młodzieży i studentów, zapalony sportowiec i działacz społeczny.

Duszpasterz Lednicy wyjaśnił, że tegoroczne hasło wydarzenia, ma zachęcić młodych by ich życie duchowe "pięło się w górę". – W tych trudnych czasach potrzebujemy bliskiej relacji z Bogiem, podniesienia naszej wiary – zaakcentował.

Wojciech Czuba, znany w internecie jako "Ślimak na pustyni", stwierdził, że młodzi ludzie potrzebują przełamać wyniesiony z domu obraz Boga, aby móc zbudować z Nim autentyczną relację i na nowo odnaleźć wiarę – tak jak uczynił to Pier Giorgio Frassati.

Miejscem, w którym może się to stać, jest właśnie Lednica, która pomaga skonfrontować swoją wiarę z wiarą swoich rówieśników, a także osób obecnych na wydarzeniu.

S. Łucja Rado OP podkreśliła, że spotkania młodych Lednica 2000 to zawsze dzień pełen entuzjazmu i rozkwitu wiary. Wyliczyła liczne atrakcje towarzyszące temu wydarzeniu m.in.: pole rozmów i spowiedzi, gdzie młodzi spotkają kapłanów, siostry zakonne oraz psychologów, chętnych do rozmowy. - Uczestnicy będą mieli do wyboru kilkanaście warsztatów tematycznych. Będzie strefa sportowa, gdzie będzie się można wykazać fizycznie, będzie fitness, różne ciekawe gry, strefa Caritas, panele dyskusyjne, możliwość spowiedzi, rozmów tańców, śpiewów. Chcemy też zachęcić młodych, by na wzór Frassatiego, zaangażowali się w wolontariat w swoich lokalnych środowiskach – wyliczyła duszpasterz Lednicy.

Dodała, że w tym roku organizatorzy skierowali szczególne zaproszenie do biskupów, by przyjechali na festiwal młodych. – By młodzi mogli ich poznać, pozmawiać z nimi osobiście – wyjaśniła s. Rado.

Festiwal Życia w Kokotku

Tegoroczna edycja Festiwalu Życia w Kokotku odbędzie się w dniach 7–13 lipca pod hasłem „Przejście”. Jak wyjaśnił o. Tomasz Maniura OMI, motyw przewodni nawiązuje do idei Roku Jubileuszowego, który ma być okazją do rozpoczęcia życia na nowo. - Chcemy dać młodym nadzieję. Ich pokolenie jest nazywane „pokoleniem ryzyka”, ponieważ świat daje nam mało wizji przyszłości, w sercu młodych pojawia się wiele ciemnych wizji i negatywnych scenariuszy. Chcemy pokazać młodym drogę wiary, pełną wizji i nadziei – zaznaczył duszpasterz młodzieży.

Dodał, że hasło nawiązuje do osoby Mojżesza oraz Izraelitów. – Przyglądając się życiu Mojżesza i jego niezłomnej postawie, gdy przez 40 lat wędrował przez pustynię, możemy wręcz powiedzieć, że w historii ludzkości ciężko wskazać człowieka, którego można trafniej nazwać pielgrzymem nadziei – zaznaczył główny organizator festiwalu. – Dzisiejszy świat wzywa młodych do osiągania sukcesów, social media pokazują im samych uśmiechniętych ludzi, my będziemy zachęcać by po prostu byli sobą i stanęli w prawdzie – podsumował o. Maniura.

Jak co roku, w programie wydarzenia nie zabraknie koncertów, konferencji, wieczoru uwielbienia i ekstremalnego Biegu Festiwalowicza.

Zapisy na Festiwal Życia w Kokotku ruszyły dziś na stronie internetowej wydarzenia.

Jubileuszu Młodych w Rzymie

Bp Grzegorz Suchodolski zaprosił też do uczestnictwa w Jubileuszu Młodych w Rzymie, który odbędzie się w dniach 28 lipca - 3 sierpnia. Zwieńczeniem tego wydarzenia będzie kanonizacja błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego.

Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży podkreślił, że w tym roku Lednica 2000 i Festiwal Życia w Kokotku, znów łączą swoje siły, by wspólnie zmotywować młodych do świętowania ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Jubileuszowego.

– Czy uda się zaprosić młodych, by odrzucili swoje wygodne życie i wyruszyli w drogę na jubileuszowe pielgrzymki? Naszą misją jest ich do tego zaprosić – podkreślił. – Ufamy, że z pomocą łaski Bożej, to przejście w górę jest możliwe, a przy zaangażowaniu środowisk młodzieżowych uda się młodych zaprosić do włączenia w życie Kościoła oraz uzyskanie łaski odpustu zupełnego – podsumował.

Bp Suchodolski wyjaśnił, że w związku z Rokiem Jubileuszowym, przejście przez lednicką Bramę Rybę oraz adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Świętych Młodzianków w Kokotku, będą się wiązały z łaską uzyskania odpustu zupełnego.