W kościele ewangelicko-reformowanym przy al. Solidarności rozpoczęto cykl nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wspólnie modlili się duchowni: Wojciech Ostrowski z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, Ewa Jóźwiak z Kościoła ewangelicko-reformowanego, Marian Madziar z Kościoła polskokatolickiego, Dominik Miller z Kościoła starokatolickiego mariawitów, Daniel Wiśniewski z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, franciszkanin o. Bazyli Sebastian Szymański oraz o. Artur Aleksiejuk z Kościoła prawosławnego. Pierwsze czytanie odczytał katolicki lektor, Bartosz Strzelecki. Modlitwie przewodniczył proboszcz świątyni pastor Michał Jabłoński, który przywitał licznie zgromadzoną wspólnotę z różnych Kościołów chrześcijańskich.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w świątyni ewangelicko-augsburskiej.

Gość Warszawski

- Tegoroczne modlitwy i rozważania na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowali bracia i siostry ze wspólnoty monastycznej Bose we Włoszech. W tym roku przypada 1700. rocznica pierwszego chrześcijańskiego soboru ekumenicznego, który odbył się w Nicei w 325 roku. Obchody te mają stanowić okazję do refleksji nad wiarą chrześcijan. Wiarą tamtych chrześcijan, jak również wiarą nas samych, wyrażonej w Credo sformułowanym podczas tego soboru. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stanowi również zaproszenie do krytycznego spojrzenia z perspektywy naszych czasów na dziedzictwo wiary i rodzącej się wtedy nauki Kościoła chrześcijańskiego - mówił pastor Jabłoński, przypominając że w 2025 r. przypada również 25. rocznica podpisania w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu 23 stycznia 2000 roku. Dlatego też w tym kościele w czwartek 23 stycznia o godz. 18 odbędzie się centralne nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego homilię wygłosi arcybiskup metropolita warszawski Adrian Galbas SAC. - To szczególne wydarzenie stało się bezpośrednim impulsem do powstania Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania "Effatha", którego założycielką jest Danuta Baszkowska. To ona, wraz z mężem Zbigniewem, przez wiele lat gromadziła nas co miesiąc na ekumenicznej modlitwie, podczas której łamaliśmy się chlebem - mówił pastor, dziękując za dzieło państwa Baszkowskich i prosząc o modlitwę za ich zdrowie.

Słowo na temat modlitwy "Ojcze nasz" wygłosiła podczas nabożeństwa prof. Wojciechowska, teolog i biblistka ewangelicka, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wykładowca Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Główne przesłanie dotyczyło jedności chrześcijan i znaczenia trzech atrybutów Boga: jedyności, rodzicielstwa i wszechmocy, które mogą łączyć nie tylko chrześcijan, ale także wyznawców innych religii, takich jak judaizm czy islam. Profesor Wojciechowska podkreśliła trzy perspektywy Credo: teologiczną, jako wyznanie wiary w jednego Boga Wszechmogącego, duchową, czyli uwydatnienie jedności jako fundamentu chrześcijańskiego życia, oraz praktyczną, określającą wspólnotę dzieci Bożych jako rodzinę, w której nikt nie jest wykluczony.

- W Credo wyznajemy, że Bóg jest naszym wspólnym rodzicem, którego nikt nie może sobie zawłaszczyć, do którego wszyscy mamy takie samo prawo, niezależnie od tego, z jakiej tradycji się wywodzimy. Wiadomo, że dzieci bywają zazdrosne o rodziców, że każdy chce mieć przynajmniej czasem rodzica na wyłączność. Ale też nikt ostatecznie nie odmawia siostrze czy bratu zwracania się do rodzica bezpośrednio. I nikt nie neguje, że rodzic jest tak samo mój, jak i twój. Że rodzic jest tym, który dał życie mnie, ale dał też życie mojej siostrze i mojemu bratu. Że chce uczestniczyć w życiu każdego ze swoich dzieci. Idealny rodzic nie faworyzuje żadnego z dzieci. Wszystkie kocha tak samo i wszystkim tak samo dobrze życzy. Wszystkie obdarza tak samo, chociaż nie tym samym. I w ten sposób daje przestrzeń do wzajemnego wymieniania się darami - podkreśliła prof. Wojciechowska. - Źle by było, gdybyśmy nie mogli czerpać na przykład z przebogatej prawosławnej teologii ikony czy z metodystycznego Czworoboku Wesleyańskiego [metodologia refleksji teologicznej przypisywana Janowi Wesleyowi, opisująca cztery źródła, które stanowią podstawę refleksji teologicznej i doktrynalnej: Pismo Święte, Tradycję, rozum oraz doświadczenie chrześcijańskie - przyp. red.] czy z myśli ojców syryjskich, greckich, łacińskich - dodała.

Profesor Wojciechowska zaznaczyła, że ekumenizm opiera się na wymianie darów, zarówno duchowych, jak i tradycyjnych, ale jedność nie jest osiągalna tylko ludzkimi środkami - zależy od wszechmocy Boga.

Modlitwa "Ojcze nasz" w Kościele ewangelicko-augsburskim podczas Tygodnia Ekumenicznego

Gość Warszawski

- Tutaj potrzebna jest zmiana myślenia o innych, czyli metanoia - nawrócenie. Dopiero wtedy, kiedy uczciwie i krytycznie przyjrzymy się najpierw sobie, uświadomimy sobie winy, uznamy w tym świetle innych za swoich braci i swoje siostry, za dzieci tego samego Rodzica, choć zdarzało się nam to podważać, to łatwiej nam będzie przebaczyć, a tym samym potem uzyskać to przebaczenie od Rodzica. Ale ten krok jest potrzebny także po to, żeby nie ulegać pokusie dalszych podziałów. W perspektywie tęsknoty za jednością prośba, by Bóg nie wystawiał nas na próbę, wydaje mi się, że tego właśnie dotyczy. Jeśli nie wybaczymy sobie wzajemnie, jeśli będziemy tkwić w tych frustrujących podziałach - stwierdziła. - Jeśli o siostrach i braciach reprezentujących różne tradycje Kościoła będziemy rzeczywiście myśleć jak o rodzeństwie, a w prośbach wspólnie odmawianej modlitwy jako o wołaniu o udział już teraz w Bożym królestwie miłości i służby, to nasze ekumeniczne nadzieje i działania będą też jednocześnie taką praktyczną realizacją wyznania wiary jednego Boga Ojca, Rodzica Wszechmogącego. Czy wierzysz w to? - zakończyła prof. Wojciechowska.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie obfitował w nabożeństwa ekumeniczne, organizowane przez Oddział Warszawski Polskiej Rady Ekumenicznej. Rozpoczął się 18 stycznia o godz. 18 w kościele ewangelicko-reformowanym przy al. Solidarności 74, a zakończy się 30 stycznia o 17.30 w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej.

19 stycznia (niedziela) o godz. 18 odbędzie się nabożeństwo w starokatolickim kościele mariawitów Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Wolskiej 186. 20 stycznia (poniedziałek) o godz. 16 modlitwa będzie miała miejsce w rzymskokatolickiej bazylice katedralnej diecezji warszawsko-praskiej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika przy ul. Floriańskiej 3.

21 stycznia (wtorek) o godz. 18 wierni spotkają się w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny przy al. Solidarności 52. 22 stycznia (środa) o godz. 19 nabożeństwo odbędzie się w rzymskokatolickim kościele Opatrzności Bożej przy ul. ks. Piotra Skargi 2 w Warszawie-Wesołej, w ramach wspólnoty Chemin Neuf. 23 stycznia (czwartek) o godz. 18 odbędzie się nabożeństwo centralne w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy przy pl. Małachowskiego 1.

W piątek 24 stycznia o godz. 18 modlitwa odbędzie się w ewangelicko-metodystycznym kościele Dobrego Pasterza przy pl. Zbawiciela 6. 25 stycznia (sobota) o godz. 18 nabożeństwo zostanie odprawione w polskokatolickiej katedrze Świętego Ducha przy ul. Szwoleżerów 2. 26 stycznia (niedziela) o godz. 16 spotkanie modlitewne odbędzie się w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy ul. Sowińskiego 17 w Legionowie.

Na zakończenie 30 stycznia (czwartek) o godz. 17 nabożeństwo będzie miało miejsce w rzymskokatolickim kościele św. Marcina przy ul. Piwnej 9/11. Wszystkie te wydarzenia są otwarte dla wiernych, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.ekumenia.pl.