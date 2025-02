Uwaga na współmałżonka

Jest to propozycja dla każdej sakramentalnej pary, niezależnie od małżeńskiego stażu. Szereg wydarzeń, organizowanych przez Wspólnotę Młodych Małżeństw z parafii Wszystkich Świętych oraz Fundację Gaudium i Małżeńskie Drogi, jest okazją do świętowania przez żonę i męża ich relacji oraz zastanowienia się, co w życiu jest ważne.

- Chcemy zwrócić uwagę, by celebrować sam fakt bycia małżeństwem, starać się ucieszyć współmałżonkiem na nowo, a nawet zainspirować do takiej pracy nad sobą, by być piękniejszym jako człowiek niż w dniu ślubu, by wzrastać w człowieczeństwie - zachęca Ewa Masztalerz, małżonka od 4 miesięcy, współorganizatorka inicjatywy, która w tym roku przebiegnie pod hasłem „Pełni wzajemnej uważności”.

- Skoncentrujemy się na uważności we wzajemnej relacji męża i żony, bo jest ona początkiem pracy nad innymi kwestiami w małżeństwie. Jeśli nie dostrzegamy drugiej osoby, to ciężko pójść dalej w relacji. Zachęcimy też do uważności na Boga, który jest nieodłączny w budowaniu szczęśliwego życia - przekonuje E. Masztalerz.

Ważnym elementem Tygodnia Małżeństwa co roku jest duchowa celebracja małżonków i dlatego będą oni mieli okazję do wspólnej modlitwy przy relikwiach bł. rodziny Ulmów, odnowienia przyrzeczeń małżeńskich podczas niedzielnych Mszy Świętych o 11, 12.30 i 18 oraz małżeńskiego uwielbienia Najświętszego Sakramentu w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie 9 lutego. Przewidziany jest także polonez na 100 par przed kościołem św. Anny na Starówce, który ma pokazać całemu światu dumę i radość małżonków ze swojej relacji. Zabawę poprowadzi Radosław Florczak, doświadczony wodzirej „Wodzirej Art”.

Cały program tygodnia zapowiada się ciekawie. Na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy. Jednym z nich są warsztaty, które poprowadzą Marlena i Łukasz Paliwodowie 8 lutego. Podpowiedzą, jak poprzez małe codzienne wybory i nawyki tworzyć dobry dom i takie samo małżeństwo. W trakcie spotkania będą ćwiczenia dla małżeństwa, ale także oddzielne dla męża i żony.

Zapisy i szczegółowy program wydarzenia, które potrwa do 16 lutego, na stronie http://wsercustolicy.pl.

Źródła Tygodnia Małżeństwa sięgają nauczania papieża Jana Pawła II, który przez cały swój pontyfikat zwracał szczególną uwagę na wyjątkową relację kobiety i mężczyzny oraz świętość małżeńskiej relacji, a w 1993 roku ustanowił Światowy Dzień Małżeństwa obchodzony w drugą niedzielę lutego. Cztery lata później w Wielkiej Brytanii Richard Kane zorganizował pierwszy małżeński tydzień, który przerodził się w Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. W Polsce projekt zainicjował w 2015 roku gdański oddział Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.